Prosciutto cotto Fiorucci ritirato | è a rischio Listeria

Listeria - la Coop ritira alcuni lotti di Prosciutto cotto di Fiorucci. Coldiretti : “Togliere il segreto sui flussi commerciali” : Non si ferma l’allarme Listeria che da giorni riguarda l’Italia e l’Europa. La Coop, con una nota sul sito ufficiale, comunica ai consumatori il ritiro di un altro lotto a rischio, ma stavolta si tratta del prosciutto cotto del marchio italiano Fiorucci. L’avviso riguarda esclusivamente i seguenti punti vendita Alleanza 3.0: IperCoop Abruzzo di Chieti, IperCoop Le Zagare e Le Ginestre di Catania. È di qualche giorno fa, ...

Listeria - tolto lotto Prosciutto cotto : 13.13 Richiamato dal commercio un lotto del prosciutto cotto "Cesare Fiorucci". Si tratta di un richiamo "cautelativo per possibile presenza di Listeria", da parte del ministero della Salute. Si tratta del prodotto 'prosciutto cotto Quanto basta per due persone 90 g", lotto 8278001840 con scadenza il 5 agosto. Il ministero invita i consumatori che lo avessero acquistato a non consumarlo e a riportarlo al punto di vendita.

