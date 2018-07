Prosciutto cotto Cesare Fiorucci ritirato dal commercio per possibile

huffingtonpost

: Rischio Listeria, la Coop ritira un lotto di prosciutto cotto Fiorucci - Corriere : Rischio Listeria, la Coop ritira un lotto di prosciutto cotto Fiorucci - frarss : isteria listeria – dopo i minestroni viene ritirato anche un lotto di prosciutto cotto fiorucci - Ant01974 : #Listeria Richiamato un lotto di prosciutto cotto Fiorucci per la 'possibile presenza di Listeria' -

(Di venerdì 13 luglio 2018) Richiamato dalun lotto del' per rischio di Listeria. Il richiamo "cautelativo perpresenza di Listeria" da parte del ministero della Salute è pubblicato sul sito del dicastero. Si tratta del prodotto 'Quanto basta per due persone 90 g', lotto 8278001840 con scadenza il 5 agosto 2018. Si invitano quindi i consumatori che avessero acquistato il prodotto del lotto indicato a non consumarlo e riportarlo al punto di vendita.