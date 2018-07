“Proprio ora… Non è giusto” Lino Banfi | le parole strazianti per la moglie Lucia

caffeinamagazine

(Di venerdì 13 luglio 2018) “È difficile far sorridere quando si ha una persona cara che non sta bene. Mi sposto eccezionalmente, perché voglio stare vicino a mia: il valore della famiglia viene prima di tutto”. Era iniziata così, due anni fa, la confessione di, il popolare comico diventato il “nonno d’Italia” grazie al serie ‘Un medico in famiglia’. Un dolore chesta combattendo giorno dopo giorno senza sosta al fianco dellaZagaria sono sposati da ben 54 anni, ma in realtà stanno insieme da 64 anni. Lui aveva appena 15 anni e13. Per l’attore è stato un vero e proprio colpo di fulmine.ha infatti raccontato che un suo amico gli aveva detto: “C’è una bella ragazzina che tutti i giorni viene qui a comprare filo e cotone per rammendare“. Allora l’attore si recò dalla giovanedicendo: “Signorina, ti devo parlare“. Lei allontanò l’attore in modo non ...