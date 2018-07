Prodotti alimentari | le offerte in esclusiva per i clienti Amazon Prime

False indicazioni in etichetta - stop a quasi 7mila Prodotti alimentari - : Il provvedimento è stato eseguito dai Carabinieri del Reparto tutela agro alimentare, nell'ambito dell'azione di monitoraggio e controllo nella filiera

GUERRA DEI DAZI/ Trump vuol colpire la Cina per altri 200 miliardi. Nel mirino tabacco e Prodotti alimentari : La GUERRA dei DAZI tra Usa e Cina non sembra viCina a una fine. Trump pronto a colpire prodotti alimentari e tabacchi per 200 miliardi di dollari. Pechino pronta a rispondere(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 10:36:00 GMT)

Integratori alimentari - perché alcuni di questi Prodotti disintegrano salute e organismo : Chi di voi non ha mai ingoiato una pillola di integratore alimentare per superare la stanchezza, diminuire la fatica, per tonificare i muscoli, per la cellulite, per la ritenzione idrica, per compensare un deficit, per il colesterolo o per dimagrire? In Italia sono 32 milioni i consumatori di integr

In Europa si allargano i ritiri di Prodotti alimentari surgelati - per la possibile contaminazione da Listeria : La ministra Grillo assicura: Al momento non risultano focolai di Listeria in Italia ed il ritiro dei prodotti sono effettuati in via precauzionale. Il pericoloso batterio, di cui è in corso un'...

Differenze di qualità nei Prodotti alimentari : la Commissione pubblica una metodologia comune di prova : Il Centro comune di ricerca , JRC, , il servizio della Commissione europea per la scienza e la conoscenza, ha elaborato una metodologia comune per consentire alle autorità nazionali di tutela dei ...

FAO : a maggio i prezzi dei Prodotti lattiero-caseari fanno salire l’indice dei prezzi alimentari : I prezzi delle materie prime agricole alimentari a livello mondiale sono aumentati a maggio, con i prezzi del latte cresciuti in modo significativo. L’indice dei prezzi alimentari della FAO ha raggiunto una media 176,2 punti durante il mese, in rialzo dell’1,2% rispetto ad aprile. L’Indice dei prezzi alimentari della FAO è un indice che misura le variazioni mensili dei prezzi di cinque principali materie prime alimentari sui ...

Inghilterra - Tesco cancella la data di scadenza da settanta Prodotti alimentari : Inghilterra, Tesco cancella la data di scadenza da settanta prodotti alimentari La catena di supermercati ha deciso di eliminare la dicitura “best before” – equivalente alla nostra “da consumarsi preferibilmente entro il…” – da settanta prodotti alimentari, in particolare frutta e verdura, onde evitare che cibo ancora perfettamente commestibile venga gettato nella spazzatura.Continua a leggere ...

