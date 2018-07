Processo ' ndrangheta stragista | pentito | L' omicidio di Scopelliti fu un favore a

'Ndrangheta - Processo San Michele CONDANNE DEFINITIVE : 'Ndrangheta, processo San Michele. Ieri, giovedì 5 luglio sono state emesse le CONDANNE DEFINITIVE. La Cassazione ha rigettato le richieste. 'Ndrangheta, processo San Michele Il processo San Michele ...

'Ndrangheta - chiesto Processo per ex vice prefetto di Modena : Bologna - La Dda di Bologna ha chiesto il rinvio a giudizio di Mario Ventura, ex vice prefetto e capo di gabinetto della prefettura di Modena , ora si occupa di raccordo con enti locali e ...

Iaquinta - chiesti 6 anni di carcere/ 'Ndrangheta - Processo Aemilia : per l'ex attaccante c'è aggravante mafiosa : Iaquinta, chiesti 6 anni di carcere nel processo Aemilia per 'Ndrangheta: per l'ex attaccante della Nazionale e della Juventus c'è l'aggravante mafiosa. Le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 20:25:00 GMT)

Iaquinta - chiesti 6 anni di reclusione nel Processo Aemilia per 'ndrangheta : Richieste di pena pesanti per i 147 imputati del processo Aemilia, il più grande contro la 'ndrangheta mai celebrato al nord Italia. E tra quegli imputati c'è anche Vincenzo Iaquinta, 38enne ex ...

Il Processo alla 'ndrangheta - chiesti sei anni per l'ex campione del mondo Iaquinta : Richieste di pena pesanti, quelle arrivate in serata a Reggio Emilia da parte dei magistrati della Direzione distrettuale antimafia di Bologna, al termine della requisitoria del processo Aemilia, il ...

Processo 'ndrangheta stragista - pentito : "Incontri a Lamezia perché c'erano legami solidi con la massoneria" : Reggio Calabria " Incontri organizzati a Lamezia perché "c'erano legami solidi con la massoneria e alcuni apparati statali che avrebbero dato copertura al movimento". Questo quanto avrebbe riferito in ...

'Ndrangheta - l'accusa di Libera : "Politica e imprese assenti dal Processo Aemilia" : E poi "manca il mondo imprenditoriale e dell'economia che è quello che è stato più danneggiato dall'azione di questi signori , se sarà confermata in giudizio, : eppure loro non ci sono. Non se ne ...