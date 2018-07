Primo stop | l' ira del leghista E ora il governo è in bilico

Beach volley - Mondiale Under 19 Nanjing. En plein Di Silvestre/Marchetto : sono già negli ottavi - Bertozzi/Scampoli : Primo stop. : Vola direttamente agli ottavi di finale la coppia azzurra impegnata nel torneo maschile del Mondiale Under 19 di Nanjing in Cina: Alberto Di Silvestre (oggi il suo compleanno) e Tobia Marchetto vincono con autorità il loro girone e conquistano nella prima mattinata italiana il loro quinto successo consecutivo sulla sabbia cinese. Vittime degli azzurri, questa mattina, sono stati i norvegesi Brekke/Ringoen che avevano l’ultima possibilità ...

Bonafede : allo studio stop prescrizione dopo il Primo grado : "Superare meccanismo porte girevoli politica-magistratura" - Nel contratto di governo "è previsto il superamento del meccanismo delle porte girevoli tra politica e magistratura, tra Parlamento e aule ...

Stipendi - dal Primo luglio stop ai pagamenti in contanti : di Michele Di Branco Il tempo degli Stipendi versati in contanti è finito. Non per tutti, per il momento. Ma per gran parte del mondo del lavoro sì. Dal primo luglio, per effetto di una norma inserita ...

Giustizia - l’Anm incontra il ministro Bonafede : “D’accordo su riforma della prescrizione. Stop dopo il Primo grado” : La prescrizione bloccata dopo la sentenza di primo grado. E la nuova riforma delle intercettazioni prima rinviata e poi riscritta. Sono le due misure che il nuovo ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ha confermato di volere varare al più presto incontrando una delegazione dell’Associazione nazionale magistrati. Lo ha spiegato Francesco Minisci, il presidente del sindacato delle toghe, alla fine del colloquio con il guardasigilli. ...

F1 - diretta del GP di Francia : incidente nel Primo giro tra Bottas e Vettel. Rimonta del tedesco - poi nuovo pit stop : incidente nel primo giro del Gp di Francia, tornato a Le Castellet dopo 27 anni. Alla prima curva contatto tra Valtteri Bottas e Sebastian Vettel, con il tedesco lungo in frenata che centra il pilota della Mercedes. Ad approfittarne è Lewis Hamilton che resta davanti a tutti. Da quel momento il leader del Mondiale, penalizzato anche di 5 secondi, inizia a recuperare di posizione in posizione, mentre davanti il rivale inglese controlla. Al ...

Lavoro - stop a busta paga in contanti : dal Primo luglio previste multe fino a 5 mila euro : stop alla busta paga in contanti. Il primo luglio entra in vigore il divieto, previsto dall’ultima legge di Bilancio, per il pagamento in contanti, da parte dei datori di Lavoro, delle retribuzioni e degli anticipi. L’obbligo della tracciabilita' si applica a tutti i tipi di rapporto di Lavoro ad esclusione di quelli riguardanti i lavoratori domestici, come badanti, baby sitter e colf, e di quelli con la Pubblica Amministrazione,per la cui ...

Stop alla busta paga in contanti dal Primo luglio : primo luglio 2018: arriva lo Stop alla busta paga in contanti . Cambiano le regole per assecondare l'obbligo della tracciabilità dello stipendio, previsto dall''ultima legge di Bilancio. Si tratta di ...

Dal Primo luglio stop alla busta paga in contanti : Il provvedimento è stato adottato nell'ultima legge di bilancio con lo scopo di evitare le "truffe" delle false buste paga, cioè il fenomeno per cui imprenditori scorretti corrispondono al lavoratore retribuzioni inferiori a quanto previsto dalla busta paga magari sotto il ricatto del licenziamento o della non assunzione.Continua a leggere

Lavoro - stop a busta paga in contanti : dal Primo luglio previste multe fino a 5 mila euro : Questo articolo è stato verificato con: http://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2018/06/17/da-1-luglio-stop-busta-paga-in-contanti_6bdd82dd-08c3-4559-af44-cad1cc81b72c.html http://www.rainews.it/dl/...

Buste paga - dal Primo luglio stop al pagamento in contanti - : Obbligo tracciabilità dello stipendio previsto dalla legge di Bilancio. Una misura pensata per prevenire gli abusi. Le retribuzioni, per evitare sanzioni, vanno corrisposte via bonifico, strumenti di ...

Dal Primo luglio stop alle retribuzioni in contanti : ecco come evitare le multe : Un vademecum riepilogativo delle novità e delle modalità operative che i datori di lavoro dovranno seguire per adempiere al nuovo obbligo sulla tracciabilità delle retribuzioni. È quello realizzato ...

Così nascono le canzoni di Vasco Rossi - Primo video dell’intervista di Red Ronnie tra passato e futuro col VascoNonStop Live : Sono soprattutto e inevitabilmente le canzoni di Vasco Rossi, quel microcosmo narrativo di parole e musica su cui si fonda una carriera peculiare e di sicuro unica nel suo genere, le grandi protagoniste del'intervista che il Blasco ha realizzato con Red Ronnie alla vigilia del VascoNonStop Live, il nuovo tour con cui il cantautore di Zocca torna a girare gli stadi italiani nel mese di giugno. Una lunga chiacchierata nel Grande Albergo di ...