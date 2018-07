Prezzi alla produzione e all' importazione in aumento in giugno

USA - in aumento i Prezzi alla produzione a giugno : Teleborsa, - In aumento i prezzi praticati all'industria americana nel mese di giugno. Secondo il Dipartimento del Lavoro americano , BLS,, i prezzi alla produzione sono aumentati dello 0,3% a livello ...

USA - in aumento i Prezzi alla produzione a giugno : In aumento i prezzi praticati all'industria americana nel mese di giugno. Secondo il Dipartimento del Lavoro americano , BLS,, i prezzi alla produzione sono aumentati dello 0,3% a livello ...

Giappone - crescita contenuta per i Prezzi alla produzione : crescita contenuta per i prezzi alla produzione in Giappone. Secondo la Bank of Japan, i prezzi alla produzione sono cresciuti dello 0,2% nel mese di giugno rispetto al +0,6% di maggio. Su anno i ...

Tornano a salire i Prezzi dei carburanti : è allarme "caro vacanze" : Si rompe la tregua sulla rete carburanti nazionale e Tornano a salire i prezzi consigliati alla pompa. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana dopo 5 giorni di stallo, infatti, IP e Italiana Petroli sono intervenute sui prezzi...

Benzina - diesel e gpl : tornano a salire i Prezzi alla pompa : In aumento i prezzi consigliati dei carburanti alla pompa: secondo la consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina IP e Italiana Petroli (ex TotalErg) hanno aumentato di 0,8 centesimi al litro i prezzi consigliati di Benzina e gasolio. Ecco le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa ...

Italia - Prezzi alla produzione in salita a maggio : Aumentano i prezzi alla produzione dell'industria, a maggio. Nel mese in questione, informa l'ISTAT, l'indice dei prezzi di fabbrica ha registrato una salita dello 0,7% su mese e del 2,4% nei ...

Spagna - aumentano a maggio i Prezzi alla produzione : In forte rialzo i prezzi alla produzione in Spagna nel mese di maggio. Secondo l'ufficio statistico spagnolo INE, la variazione tendenziale mostra un incremento del 2,9% , oltre un punto percentuale ...

Germania - Prezzi alla produzione in crescita oltre le attese : Crescono ancora i prezzi alla produzione della Germania. Secondo l'Ufficio Federale di Statistica tedesco, i prezzi all'industria del mese di maggio hanno segnato una crescita dello 0,5% su base ...

Prezzi benzina - diesel e gpl : primi ribassi alla pompa : ribassi sulla rete carburanti nazionale: oggi Tamoil taglia i Prezzi raccomandati di benzina e diesel di 1 centesimo, ed invece sale, di un centesimo sul Gpl. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati dell’OsservaPrezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è pari a 1,643 euro/litro, con i diversi marchi che vanno da 1,643 a 1,657 euro/litro (no-logo a 1,622). Il prezzo ...

Nuove date estive di Max Gazzè per l’Alchemaya Tour 2018 - da Vieste alle Terme di Caracalla : Prezzi biglietti in prevendita : Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2018 col brano La leggenda di Cristalda e Pizzomunno, le Nuove date estive di Max Gazzè per l'Alchemaya Tour partono proprio da Vieste. Nella cittadina del Gargano che ospita la spiaggia con il celebre monolite protagonista della canzone di Gazzè si terrà infatti l'anteprima del Tour, in scena il 31 luglio proprio a Largo Pizzomunno. Una scelta certamente non casuale per il cantautore romano, ...

Trump torna alla carica contro Opec : Prezzi petrolio troppo alti. Ma outlook AIE dovrebbe calmarlo : "I prezzi del petrolio sono troppo alti". Donald Trump torna alla carica contro l'Opec con un tweet, in cui scrive , di nuovo, :"Oil prices are too high, Opec is at it again. Not good!"