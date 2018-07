Presto liberi i sette binazionali trattenuti in Turchia

L'allarme degli 007 francesi : "Presto 500 ex jihadisti liberi" : Cinquecento ex jihadisti presto liberi. E la Francia ripiomba nella paura. Entro il 2019, infatti, sono circa 500 i detenuti "a rischio" che avranno finito di scontare la loro pena. Tra loro c'è chi è stato condannato per legami con il terrorismo e chi, invece, si è avvicinato ad ambienti jihadisti in carcere. A lanciare L'allarme è il Consiglio nazionale dell'antiterrorismo francese (Cnct), istituzione collegata all'Eliseo.In Francia la ...