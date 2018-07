Presentazione Calendario Serie A 2018-2019 | data | programma | orario e tv Come seguire

oasport

: Giovedì 26 luglio si terrà, presso gli studi televisivi di SKY, la presentazione del Calendario della Serie A 2018/… - AntoVitiello : Giovedì 26 luglio si terrà, presso gli studi televisivi di SKY, la presentazione del Calendario della Serie A 2018/… - Alenize82 : RT @AntoVitiello: Giovedì 26 luglio si terrà, presso gli studi televisivi di SKY, la presentazione del Calendario della Serie A 2018/2019,… - sere__3 : RT @FcInterNewsit: Serie A, giovedì 26 luglio la presentazione del calendario -

(Di venerdì 13 luglio 2018) Cresce l’attesa per l’inizio dellala cui prima giornata è prevista per sabato 18 agosto. Il massimo campionato italiano, che prevede 38 giornate e che si concluderà il 26 maggio, si preannuncia altamente spettacolare e appassionante con tantissimi campionati pronti a illuminare la scena. L’arrivo di Cristiano Ronaldo ha indubbiamente conferito grande prestigio alla nostraA con la Juventus sempre più grande favorito per la conquista dell’ottavo scudetto consecutivo, un’impresa davvero unica e leggendaria che però alcune avversarieNapoli e Inter proveranno a contrastare. I tifosi aspettano di conoscere nel dettaglio ildella: bisognerà aspettare giovedì 26 luglio per conoscere tutti gli incroci di tutta la stagione, per sapere le date dei derby e dei big match, per stilare un’agenda dei ...