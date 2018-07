Presentato a Roma sì | a Roma il poster del GP d’Italia 2018

Gli Incredibili 2 Presentato a Roma dalle doppiatrici Bebe Vio e Amanda Lear - Best Movie : È ispirato alle signori prepotenti della moda come Anna Wintour , che sanno tutto meglio di tutti, è molto divertente e dà del « darling!» a tutti come si fa nel mondo della moda. Non mi aspettavo ...

Presentato il 6° Rally di Roma Capitale : E’ stato Presentato oggi presso la sede dell’Automobile Club d’Italia alla presenza del presidente Angelo Sticchi Damiani il 6° Rally di Roma Capitale, in programma dal 19 al 22 luglio. Angelo Sticchi Damiani: “La presentazione ufficiale del Rally di Roma non a caso si svolge quest’anno nella sede dell’Automobile Club d’Italia come segno dell’importanza che […] L'articolo Presentato il 6° Rally di Roma Capitale sembra ...

Roma : Presentato il ‘metodo rondine’ per vincere l’odio : Roma – Inutile dire che, quando una guerra finisce, si tratta di una buona notizia. Ma la pace non e’ automatica: gli strascichi di violenza e rancori covano per molto tempo a seguire. Ecco perche’ e’ necessario comprendere la natura dei problemi e supportare le persone, fornendo loro gli strumenti affinche’ possano superare i conflitti e ricucire il proprio tessuto sociale: questo l’obiettivo del Metodo ...

Stadio Roma - Raggi : “Lanzalone Presentato da Bonafede e Fraccaro” : Stadio Roma, Raggi: “Lanzalone presentato da Bonafede e Fraccaro” Stadio Roma, Raggi: “Lanzalone presentato da Bonafede e Fraccaro” Continua a leggere L'articolo Stadio Roma, Raggi: “Lanzalone presentato da Bonafede e Fraccaro” proviene da NewsGo.

Tito e gli alieni - Presentato a Roma il nuovo film con Valerio Mastandrea : È stato presentato oggi a Roma alla Casa del Cinema il film Tito e gli alieni , opera seconda di Paola Randi , in sala dal 7 giugno. Presenti alla conferenza stampa anche i produttori Angelo e Matilde ...

Beach Volley – Presentato a Roma il Campionato Italiano Assoluto 2018 : Un cocktail per presentare l’edizione 2018 del Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley Si è svolto oggi, sulla terrazza della Federazione Italiana Pallavolo a Roma, il cocktail di presentazione dell’edizione 2018 del Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley, che prenderà il via nel weekend dall’8 al 10 giugno e si svilupperà lungo tutta la penisola fino alle Finali Scudetto del 31 agosto-2 settembre a Catania. Il percorso del ...

Chi ha rapPresentato l'Italia alla fiera delle micromacchine di Buenos Aires : ... , con tecnologie chiave quali Internet delle cose, Intelligenza artificiale, Blockchain per Agrifood, con lo scopo di creare nuove gamme di prodotti ecologici e di alta qualità , e anche l' Economia ...