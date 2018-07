Portogallo | Sport TV si aggiudica i diritti di trasmissione della Serie A

Il Parma dice addio a Viviano - futuro in Portogallo per l’ex Sampdoria : il portiere ha firmato per lo Sporting : Blitz in Portogallo per Emiliano Viviano, il portiere ha firmato con lo Sporting un contratto triennale Emiliano Viviano è il nuovo portiere dello Sporting Clube de Portugal, niente Parma dunque per l’ex Samp che comincia così una nuova esperienza all’estero. Utile il blitz messo in atto nella giornata di ieri dal giocatore classe ’85, che ha visitato le strutture del club e svolto le visite mediche per valutare il suo stato di ...

Calcio femminile - Qualificazioni Mondiali 2019 : l’Italia sfida il Portogallo - le lusitane ai raggi X. Squadra compatta con tante giocatrici dello Sporting Lisbona : Venerdì 8 giugno, alle ore 20.45, lo stadio “Artemio Franchi” di Firenze sarà teatro dell’importantissima sfida, valida per le Qualificazioni ai Mondiali 2019 di Calcio femminile in Francia, tra l’Italia di Milena Bertolini ed il Portogallo. Le Azzurre scenderanno in campo con la ferma intenzione di replicare i tre punti, per avere la matematica certezza di chiudere in vetta alla classifica del girone 6, rendendo ...

Tifosi dello Sporting Lisbona picchiano i calciatori / Scene drammatiche dal Portogallo : questo è calcio? : Tifosi dello Sporting Lisbona picchiano i calciatori, Scene drammatiche dal Portogallo: questo è calcio? Si accende una polemica di fronte a un gesto sconsiderato della tifoseria biancoverde(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 22:10:00 GMT)