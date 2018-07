Porto Sant' Elpidio I teatri del mondo arriva alla 29esima edizione | domani

Maltempo - Tigullio in ginocchio per violenti temporali tra Camogli - Lavagna - Paraggi - Chiavari - Rapallo - Portofino e Santa Margherita [FOTO e VIDEO] : 1/9 Camogli ...

Elena Santarelli zittisce utente sul figlio : 'Non puoi sapere il rapPorto che ho con lui' : Questo non è sicuramente un bel periodo per Elena Santarelli che ha dovuto fare i conti con i problemi di salute di suo figlio. Giacomo, il figlio nato dalla relazione con Bernardo Corradi, ha una malattia al cervello e per questo è costretto a sottoporsi a terapie molto forti e invalidanti. Nelle ultime ore, l’ex valletta de L’Eredità ha voluto rispondere a un utente sui Social che l’ha accusata di aver messo su piazza e in tv i problemi di suo ...

Fondi Lega - Santanchè : “Salvini non si è costituito parte civile perché c’è un rapPorto umano con Bossi che ha sofferto” : “perché la Lega non si è costituita parte civile sul caso dei 49 milioni di euro intascati dalla Lega Nord ai tempi di Umberto Bossi? Sarebbe stato molto imbarazzante, Salvini è un uomo che ha dimostrato rispetto per chi, come Bossi, ha fondato quel partito. C’è un rapporto umano”. Sono le parole della senatrice di Fratelli d’Italia, Daniela Santanché, ospite di Omnibus (La7). “Io vedo Bossi al Senato” – ...

Laboratori - contest - mostre e molto altro. Al via a Porto Sant'Elpidio la 29esima edizione de "I Teatri del Mondo - Festival Internazionale ... : Ogni giorno in cartellone 4 spettacoli dedicati ai ragazzi , 2 in Pineta Nord e 2 a Villa Murri, , 3 Laboratori di espressività teatrale, manualità, musica, scienza e scrittura, 2 letture animate , ...

Liguria - rischio daspo per turisti a Rapallo Portofino e Santa Margherita : niente più piedi scalzi - torso nudo e “bivacchi” : Rapallo, Santa Margherita Ligure e Portofino contro i turisti. O meglio, contro i turisti “cafoni” che minacciano il “decoro urbano” passeggiando – dice l’Ansa – a torso nudo o a piedi scalzi. Ma anche contro i mendicanti, contro chi “bivacca” con un trolley sulle panchine, sulle scale, sotto i portici o in stazione, contro chi si siede in un giardino pubblico “assumendo comportamenti ...

Portofino e Santa Margherita Ligure "allontaneranno" i turisti cafoni : Rischiano il daspo i turisti indisciplinati di Portofino, Santa Margherita Ligure e Rapallo. I tre comuni hanno emesso un'ordinanza - con specifiche relative al proprio territorio - in materia di decoro e sicurezza urbani. Vietati accattonaggio molesto, bivacchi su panchine, girare scalzi o a torso nudo, stop alla musica a mezzanotte e mezza. Questi i provvedimenti principali in vigore fino all'inizio del prossimo anno scolastico."Con ...

Porto Sant'Elpidio. Investimento in via Marina - arriva l'eliambulanza. IN AGGIORNAMENTO : Attimi di paura questa mattina in Via Marina a Porto Sant'Elpidio, nella zona meridionale della città. Per cause ancora in corso di accertamento, una persona è stata investita da un mezzo. Sul posto ...

Mancinelli fa il bis - resta sindaco ad Ancona A Falconara vince Stefania Signorini Porto Sant'Elpidio conferma Franchellucci : Ancona - Valeria Mancinelli fa il bis e si conferma sindaco di Ancona. Qui il centrosinistra vince 'perché ha pensato alla città, ai bisogni della gente. La politica non ha pensato a se stessa'. Testa fino all'ultimo voto a Falconara, dove alla fine Stefania Signorini , 50,28%, 57 voti più dell'avversario, conferma la guida di centrodestra della città. ...

Portogallo-Spagna - Santos : 'La Spagna è forte ma non perfetta - Cristiano Ronaldo sta benissimo' : Campioni d'Europa in carica, potendo contare su uno dei giocatori dei forti del mondo: insomma, il Portogallo non è una semplice outsider e lo ha confermato anche il c.t. Fernando Santos, alla vigilia della sfida con la Spagna. "Non è presunzione, ma abbiamo le carte in regole ...

Porto Sant'Elpidio. Spina - Fioschini - Battilà e l'ipotesi "assessori a progetto" : la Vallati come Di Maio - ecco la squadra di governo a 5 ... : ... smart city, semplificazione amministrativa, trasparenza, innovazione e strategia di sviluppo - sport e tempo libero - coordinamento grandi eventi - commercio 'Preciso che questo è un punto di ...

Omicidio di Porto Sant’Elpidio : scarcerato Giuseppe Valentini - l’uomo che ha ucciso la moglie : Giuseppe Valentini, l'uomo di 78 anni che due giorni fa ha ucciso a colpi di fucile la moglie Silvana Marchionni a Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo, è stato scarcerato dal momento che non sussiste alcun pericolo di fuga né di reiterazione del reato.Continua a leggere