Porti chiusi | Palazzotto LeU | “Migranti trattenuti senza prove su nave Diciotti”

Msf : "600 morti nel Mediterraneo da quando sono stati chiusi i Porti alle Ong" : Una strage con centinaia di vittime: oltre 600 persone, tra cui neonati e bambini, sono annegate o disperse nelle ultime 4 settimane nel tentativo di attraversare il Mediterraneo centrale mentre non c'erano più le navi delle Ong che potessero soccorrerle. Lo denuncia Medici Senza Frontiere, sottolineando che questi 600 rappresentano la metà delle morti in mare nel 2018. Viene ricordato che "un mese fa le ...

Migranti : Salvini - da Di Maio sì a ong in regola? No - Porti chiusi : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – “No, i porti italiani sono aperti alle navi delle autorità italiane, non ad altri”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, risponde ai cronisti che gli chiedono un commento alla proposta di Luigi Di Maio, ovvero aprire i porti italiani alle Ong che rispettano le regole.A chi gli fa notare che Di Maio ha anche definito ‘impensabile’ l’opzione di chiudere i porti a navi ...

Migranti - scintille nel governo. Di Maio : "No Porti chiusi a navi italiane" : Non si è ancora sbloccata la situazione della nave Diciotti con 67 persone a bordo. La ministra Trenta ad Avvenire: "Basta demonizzare le Ong" Migranti, lo scontro Salvini-Toninelli

Migranti - Porti chiusi a nave italiana Vos Thalassa. Scontro Salvini-Toninelli : Il rimorchiatore italiano aveva a bordo 66 Migranti, trasferiti sulla nave Diciotti della Guardia Costiera. Per Salvini la Vos Thalassa è intervenuta in acque Sar "anticipando l'intervento libico". ...

Dai Porti chiusi ai ricollocamenti : il piano di Salvini sui migranti : No all’ingresso in Italia dei cosiddetti movimenti secondari, rafforzamento della protezione delle frontiere esterne e la richiesta di un serio ricollocamento europeo dei richiedenti asilo. Sì al...

Porti chiusi anche alle navi straniere. Tregua tra Viminale e Difesa su Sophia : il governo cerca una linea comune in vista del vertice di Innsbruck tra i ministri dell'Interno di Roma, Vienna e Berlino. 'L'Italia parlerà con una voce sola' assicura il premier Conte -

Migranti - Porti chiusi per nave italiana. Ha soccorso 66 persone al largo della Libia : La Von Thalassa non può attraccare nei porti italiani perché è intervenuta in acque Sar libiche "anticipando l'intervento libico". I Migranti sono stati trasferiti su una nave della Guardia Costiera

Migranti : Porti chiusi per la nave italiana Vos Thalassa con 66 persone a bordo : La Vos Thalassa, nave battente bandiera italiana che ieri ha soccorso 66 Migranti a largo delle coste libiche, non avrà l'autorizzazione ad avvicinare porti in Italia. È quanto confermano fonti dal ...

Migranti : Di Maio - Porti restano aperti - chiusi solo a ong : Roma, 9 lug. (AdnKronos) – “I nostri porti sono aperti. Stiamo autorizzando pescherecci, navi militari, cargo, a portare le persone salvate in mare nei nostri porti. Le uniche a cui abbiamo detto no sono le ong”. Lo ha detto Luigi Di Maio a In Onda su La7. L'articolo Migranti: Di Maio, porti restano aperti, chiusi solo a ong sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Migranti - Salvini : «Porti chiusi alle navi militari internazionali». Ma la Difesa : «Non gli compete» : I segnali di tensione tra i due ministri fluttuavano nella nuvola delle dichiarazioni pubbliche già da qualche tempo. È, però, la prima volta che la divergenza tra il titolare...