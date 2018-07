Polizia locale | ' Si lavora da anni sotto organico con spirito di sacrifico e abnegazione'

Polizia locale - in 4 a gestire la festa patronale : arriva l'elogio del comandante : SAN PIETRO VERNOTICO - Quattro 'eroi'. Così sono stati definiti tre marescialli della Polizia locale di San Pietro Vernotico, Roberto Mariano, Antonio Gioia e Maurizio Taccone e un operatore ...

Montecorvino Rovella : arrivano tre nuovi agenti di Polizia locale : Approfondimenti Questura di Salerno, 12 nuovi agenti per le Volanti ed i Commissariati 19 aprile 2018 Estate Sicura a Montecorvino Rovella : questo il nome del progetto approvato dalla giunta comunale ...

Milano - bodycam sulle divise della Polizia locale : come in America : Il crimine va in diretta. Gli agenti della Polizia Locale della Lombardia seguono le orme dei poliziotti Americani e avranno in dotazione le mini telecamere montate sulla divisa. In gergo sono le...

Milano. Servizi congiunti Polizia locale e Carabinieri in zona Stazione Centrale : Una serata di controlli in via Gola e nelle vie limitrofe in un Servizio interforze tra Polizia locale e Carabinieri. In

La Regione dà fondi ai comuni che comprano taser e spray al peperoncino per la Polizia locale : L'assessore regionale alla sicurezza De Corato annuncia un bando di finanziamento per i comandi di polizia locale: fondi ai comuni che dotano gli agenti di taser e spray al peperoncino. La Regione ...

Lotta alla sosta selvaggia : triplicate le multe della Polizia locale : BRINDISI - Più che raddoppiate le multe inflitte nel centro urbano di Brindisi fra l'1 gennaio 2018 e il 30 giugno 2018, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Stando ai dati forniti dalla ...

Monza - Polizia locale in azione : sanzioni ai negozi etnici : Polizia locale di Monza in azione per controllo soprattutto nei negozi etnici. sanzioni per una macelleria islamica, un ristorante cinese e un negozio gestito da marocchini. Multato anche un altro ...

Difende un cane e gli spaccano la testa/ Nardò - Giacinto lasciato solo dalla Polizia locale e dai passanti : Difende un cane e gli spaccano la testa, Nardò: Giacinto lasciato solo dalla polizia locale e dai passanti. Un grave episodio si è verificato in Salento nei confronti di un 26enne(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 15:15:00 GMT)

Tassa di soggiorno : oltre 4.000.000 di euro recuperati dalla Polizia Locale : Le attività di controllo degli agenti del Nucleo Antievasione ed Antielusione Fiscale del Comando Generale hanno permesso di accertare nell’ultimo mese 4.500.000 euro di evasione della Tassa di soggiorno. Tassa di soggiorno: oltre 4.000.000 di euro recuperati nell’ultimo mese dalla Polizia Locale Una serie di controlli incrociati su documenti, bilanci e conti correnti di noti alberghi a 4 e 5 stelle del centro storico della Capitale ...

Nata a Modica l'Associazione Pensionati Polizia Locale : Numerosi gli agenti di Polizia Locale in pensione che hanno partecipato all'incontro. Presidente è stato eletto Peppe Casa

Fontivegge : la Polizia arresta un rapinatore all'uscita di un locale : UMWEB, Perugia. Alle ore 04:30 odierne una Volante è intervenuta in piazza Vittorio Veneto a seguito di segnalazione per una violenta lite in corso. Giunti sul posto, i poliziotti hanno notato un ...

La Polizia locale sequestra 14 mila metri quadri di deposito abusivo : Cronaca di Roma – Un’area di 14 mila metri quadri, sita in Via Prenestina, all’altezza del Grande Raccordo Anulare, destinata a verde pubblico, è stata posta sotto sequestro dalla Polizia Locale, in quanto utilizzata come deposito merci abusivo. Oltre 250 i container installati sul terreno, utilizzati come magazzini per lo stoccaggio di merci varie, alcuni dei quali saldati tra loro e concessi in affitto, senza un regolare contratto di ...

Liti e violenze in un locale 'Latinomericano' di Perugia - Polizia sospende licenza : Stampa Cronaca Perugia TOPICS aggressione latinoamericano licenza locale ubriachezza violenza Precedente: La "Fontana dell'Angioletto" torna all'antico splendore Successivo: Terni, a Borgo Bovio ...

Polizia locale e Agenzia delle Dogane - sequestrati 8.500 articoli contraffatti : Polizia Locale e Agenzia delle Dogane, sequestrati 8.500 articoli contraffatti di noti marchi di telefonia Un’importante operazione realizzata dalla Polizia Locale, gruppo GSSU ( Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) e dall’Agenzia delle Dogane di Roma1, Ufficio Antifrode, ha portato al sequestro di 8.500 articoli contraffatti di note marche di telefonia internazionali. L’intervento è avvenuto in via della Vaccheria Gianni, zona Prenestina, ed ha ...