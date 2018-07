Politica : mons. Delpini - cristiani diano contributo dentro la società : Milano, 13 lug (AdnKronos) – Sarebbe “opportuno creare nelle comunità cristiane luoghi di confronto, di elaborazione di proposte e di giudizi selle vicende del nostro tempo e della nostra terra”. E’ il richiamo che lancia monsignor Mario Delpini, arcivescovo di Milano, in occasione in un passaggio contenuto nelle pagine iniziali della lettera pastorale per l’anno 2018-2019, ai cristiani impegnati in Politica, nelle ...

Politica : mons. Delpini - rimediare a classe dirigente smarrita - 2 - : AdnKronos, Così capitava a Betùlia, dice, e 'così forse può capitare anche oggi: una classe dirigente smarrita non sa dare risposta alle domande, non sa come soddisfare i bisogni, non sa dove ...

Politica : mons. Delpini - rimediare a classe dirigente smarrita : Milano, 7 lug. , AdnKronos, 'Dio faccia sorgere in questo tempo uomini e donne per la salvezza della città, dell'Europa, del paese, della Chiesa, per rimediare alla classe dirigente smarrita'. Lo dice ...

La Santa Sede attacca il governo. Monsignor Becciu : "Inaccettabile fare Politica sulla pelle dei migranti" : "Una chiarezza sull'argomento era necessaria, che siano solo i Paesi fisicamente più esposti come l'Italia o la Grecia ad assumersi il peso dell'accoglienza e non tutta l'Unione europea non è giusto ma che si utilizzino le navi cariche di esseri umani per far avanzare posizioni politiche è inaccettabile". Lo dice all'ANSA il sostituto della Segreteria di stato vaticana, Monsignor Angelo Becciu, cardinale nel concistoro di ...