PlayStation Network down | nella notte tantissime segnalazioni ma ora la situazione pare

La pagina ufficiale che indica lo status del PlayStation Network parla di un servizio completamente funzionante ma in realtà continuano a esserci alcuni problemi e soprattutto nel corso della giornata di ieri ci sono state non poche magagne per la componente online delle piattaforme Sony. Nel corso delle scorse ore davvero tanti utenti hanno segnalato dei problemi nei servizi social, nel gioco online vero e proprio, lentezza dei load o totale impossibilità di effettuarne uno. Sony non è intervenuta immediatamente ma poi attraverso Twitter ha sottolineato di essere consapevole dei problemi del servizio. Al momento questa è la prima e ultima dichiarazione ufficiale in merito ai disguidi: