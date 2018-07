Pillars of Eternity 2 Deadfire | la prima grande espansione Beast of Winter arriva il

Il DLC gratuito Scalawags di Pillars of Eternity II : Deadfire è ora disponibile : Obsidian Entertainment e Versus Evil hanno annunciato il lancio del nuovo pacchetto DLC gratuito per Pillars of Eternity II: Deadfire. Il DLC gratuito, intitolato "Scalawags Pack" è l'ultima aggiunta ai pacchetti DLC gratuiti attualmente disponibili per il gioco, una dimostrazione del continuo impegno del team per fornire ai propri fan nuovi contenuti giocabili e aggiornamenti.Come segnala DSOGaming, questo contenuto gratuito aggiunge tre nuovi ...

Il primo DLC di Pillars of Eternity II : Deadfire è disponibile - aggiunge un prezioso companion : Pillars of Eternity II: Deafire riceve oggi il primo dei tre DLC previsti da Obsidian, il Rum Runner's Pack, che introduce alcune novità al cRPG uscito su PC lo scorso 8 maggio e che arriverà su console alla fine del 2018.Tra le novità principali del Rum Runner's Pack troviamo Mirke, una Orlan di sesso femminile che potremo reclutare come companion nella nostro party, oltre ad alcuni nuovi oggetti a tema alcolico. Con questi oggetti fa il suo ...

Pillars of Eternity 2 : Deadfire - recensione : Il motore Infinity, utilizzato per la prima volta con Baldur's Gate nel lontano 1998 (da Bioware e BlackIsle) ci ha regalato ormai innumerevoli avventure. Il suo mix di 2d e 3d (più 2 che 3, anche oggi) ha dato vita a così tante avventure che è difficile elencarle tutte: la serie Baldur's Gate, Icewind Dale, Planescape Torment, Pillars of Eternity sono solo i franchise, senza contare espansioni, DLC e qualche remake. Il più recente, Pillars of ...

Pillars of Eternity 2 Deadfire : lo speedrunner Onin completa il gioco in soli 26 minuti : Chiunque sia riuscito ad arrivare ai titoli di coda di Pillars of Eternity 2: Deadfire lo saprà bene, il GDR di Obsidian Entertainmnet è un gioco a dir poco enorme, e forse proprio per questo desta così tanto stupore la notizia riportata da PCGamer, che racconta di una speedrun ai limiti del credibile.Lo speedrunner Onin è riuscito infatti a completare il gioco in soli 26 minuti, utilizzando qualche stratagemma per arrivare alla fine di Pillars ...

Pillars of Eternity II : Deadfire ha convinto la critica internazionale? : In attesa di scoprire la data di uscita precisa delle versioni console (che dovrebbero comunque uscire entro la fine di quest'anno), Pillars of Eternity II: Deadfire ha ufficialmente debuttato su PC dopo un lungo periodo in Early Access. Il gioco targato Obsidian Entertainment deve riuscire in un compito tutt'altro che semplice: ripetere e perché no cercare di migliorare il successo di uno dei migliori RPG in circolazione.Con l'uscita ufficiale ...

Pillars Of Eternity 2 : pubblicato il trailer di lancio : Il trailer di lancio di Pillars Of Eternity 2 è stato pubblicato, ci fa notare Segmentnext.La data di lancio del gioco è infatti giunta, per cui potremo finalmente mettere le mani sul seguito di Pillars of Eternity, il gioco di ruolo di Obsidian Entertainment, uscito originariamente sul PC nel 2015 e che oggi ritorna con una seconda iterazione che promette molto più gameplay.Il trailer di lancio del gioco ci offre un'interessante panoramica, ...