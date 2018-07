Piede diabetico | team multidisciplinare alla Federico II

meteoweb.eu

: Piede diabetico, al Policlinico Federico II il percorso diagnostico terapeutico assistenziale - antonio4666 : Piede diabetico, al Policlinico Federico II il percorso diagnostico terapeutico assistenziale -

(Di venerdì 13 luglio 2018) Ilcostituisce la complicanza più invalidante del diabete; le ulcere delsono, infatti, il primo segno di una processo patologico che potrebbe anche comportare una futura amputazione, parziale o totale, delinteressato. Le amputazioni degli arti inferiori sono quasi sempre precedute da un’ulcera (85%) e la probabilità che un pazienteha di incorrere in una lesione alnell’arco della propria vita è pari al 15%. Questa evoluzione può essere però evitata grazie al trattamento locale dell’ulcera e ad una più generale intensificazione della terapia per il diabete. Per questo, sottolinea una nota, l’Azienda Ospedaliera UniversitariaII di Napoli ha costituto unche garantisce “una gestione completa del paziente in regime di ambulatorio, day hospital o ricovero ordinario, in ...