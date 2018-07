Piazza Affari | Brunello Cucinelli sale verso 34 | 65 Euro

Piazza Affari : luce verde per Credito Valtellinese : Effervescente Credito Valtellinese , che scambia con una performance decisamente positiva del 3,23%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in ...

Piazza Affari : sviluppi positivi per Unieuro : Protagonista Unieuro , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,86%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, quindi, l'appeal ...

Piazza Affari : in rally Fincantieri : Brillante rialzo per il principale complesso cantieristico al mondo , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,65%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale,...

Borse europee avviano in rialzo. Piazza Affari si allinea : Avvio di giornata in territorio positivo per i principali mercati di Eurolandia che seguono la scia rialzista lasciata da Tokyo . Anche Piazza Affari si allinea al buonumore. Dal fronte macro , i ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari punta ancora a quota 22.000 (13 luglio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari chiude la settimana cercando di riportarsi a quota 22.000 punti. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 04:41:00 GMT)

Piazza Affari : Ratti si muove verso il basso : Aggressivo ribasso per la big italiana del tessile , che passa di mano in perdita del 2,47%. La tendenza ad una settimana di Ratti è più fiacca rispetto all'andamento del World Luxury Index . Tale ...

Piazza Affari rimbalza - ma i dubbi restano. Cautela nel breve : Nel pomeriggio è prevista la pubblicazione del rapporto semestrale sulla politica monetaria della Fed. In agenda un discorso di Neel Kashkari, presidente della Fed di Minneapolis, oltre al quale ...

Tim scivola in Piazza Affari - -2 - 7% : ANSA, - MILANO, 12 LUG - Prosegue il momento difficile di Tim in Borsa: il titolo ha chiuso in calo del 2,7% a 0,614 euro, ai minimi da quasi cinque anni. Nelle ultime tre sedute il ribasso è del 6%, ...

Piazza Affari : positiva la giornata per Ferrari : Rialzo marcato per Ferrari , che tratta in utile dell'1,93% sui valori precedenti. Comparando l'andamento del titolo con il World Luxury Index , su base settimanale, si nota che il cavallino rampante ...

Piazza Affari : balza in avanti Moncler : Apprezzabile rialzo per l' azienda nota per i piumini , in guadagno dell'1,92% sui valori precedenti. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Moncler evidenzia un andamento più marcato ...

In evidenza Brunello Cucinelli sul listino di Piazza Affari : Effervescente il re del cachemire , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,17%. Il confronto del titolo con il World Luxury Index , su base settimanale, mostra la maggiore forza ...

Piazza Affari : in rally Piquadro : Brilla il produttore italiano di pelletteria , che passa di mano con un aumento del 3,42%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice World Luxury Index , evidenzia un ...

Piazza Affari in rialzo insieme al Vecchio Continente : Teleborsa, - Acquisti diffusi sui listini azionari europei , con il FTSE MIB che si allinea agli acquisti del Vecchio Continente . Nelle sale operative ritorna la fiducia dopo la brutta performance di ...

