Piazza Affari | allunga il passo Moncler

Piazza Affari : nuovo spunto rialzista per Ratti : Avanza la big italiana del tessile , che guadagna bene, con una variazione dell'1,81%. L'andamento di Ratti nella settimana, rispetto al World Luxury Index , rileva una minore forza relativa del ...

Piazza Affari sui massimi di seduta : industriali e lusso sugli scudi - in rosso Telecom. FTSE MIB +0 - 56% : Bene il resto del mondo, +9,7%,. Brunello Cucinelli, presidente e a.d. , nonchè fondatore e principale azionista con il 51%,, si attende per il 2018 una crescita in doppia cifra, considera molto ...

Piazza Affari : in acquisto Leonardo : Protagonista la Holding italiana nei settori dell'aeronautica , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,25%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la ...

Piazza Affari : scatto rialzista per Atlantia : Prepotente rialzo per il gestore della più estesa rete autostradale europea , che mostra una salita bruciante del 2,01% sui valori precedenti. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su ...

Piazza Affari : scambi al rialzo per Enav : Bene Enav , con un rialzo dell'1,96%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Enav evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB . Ciò dimostra la maggiore ...

Juventus corre a Piazza Affari : corre il titolo di Juventus alla borsa di Milano. Le azioni del club calcistico mostrano un +3,46%. Dopo l'operazione del secolo che ha portato Cristiano Ronaldo tra le fila dei bianconeri , la ...

Maire Tecnimont : nuovi contratti per 730 mln di dollari - titolo sale del 2% a Piazza Affari : Borouge è la joint venture fra Abu Dhabi National Oil Company, ADNOC,, tra le società oil & gas più grandi al mondo, e Borealis, produttore austriaco di soluzioni petrolchimiche e plastiche, leader a ...

Portobello sbarca a Piazza Affari in gran spolvero : Avvio in gran spolvero per Portobello che balza del 14,93% a 5,05 euro. La società specializzata nella fornitura di prodotti di qualità a prezzi accessibili e nella distribuzione di servizi media ...

Borse europee avviano in rialzo. Piazza Affari si allinea : Teleborsa, - Avvio di giornata in territorio positivo per i principali mercati di Eurolandia che seguono la scia rialzista lasciata da Tokyo . Anche Piazza Affari si allinea al buonumore. Dal fronte ...

Piazza Affari : luce verde per Credito Valtellinese : Effervescente Credito Valtellinese , che scambia con una performance decisamente positiva del 3,23%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in ...

Piazza Affari : sviluppi positivi per Unieuro : Protagonista Unieuro , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,86%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, quindi, l'appeal ...

Piazza Affari : in rally Fincantieri : Brillante rialzo per il principale complesso cantieristico al mondo , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,65%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale,...

Piazza Affari : Brunello Cucinelli sale verso 34 - 65 Euro : Brilla il re del cachemire , che passa di mano con un aumento del 4,75%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Brunello Cucinelli più ...