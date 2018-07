Piano Nazionale Assegnazione delle Frequenze tv digitale terrestre PNAF 2018

Quanto conta la cultura sul Piano della finanza pubblica nazionale? : Una potenziale risposta a questa domanda può essere rintracciata in due documenti ufficiali: il Programma Nazionale di Riforma , 2017, allegato al Documento di Economia e finanza dell'anno scorso, e ...

AGCOM pubblica un documento di lavoro relativo al Piano di numerazione nazionale : AGCOM ha pubblicato oggi un documento di lavoro relativo al piano di numerazione nazionale, che sarà oggetto di discussione nei prossimi giorni. L'articolo AGCOM pubblica un documento di lavoro relativo al piano di numerazione nazionale proviene da TuttoAndroid.

Città sostenibili : il Governo “realizzi subito un Piano d’Azione Nazionale” : “Chiediamo con forza al nuovo Governo la realizzazione di un “Piano d’Azione Nazionale per le Città sostenibili” che, partendo dall’esigenza strategica di “costruire sul costruito” e di trasformare le periferie degradate in pezzi di Città policentrica, sia accompagnato da un programma decennale di finanziamento strutturale per la progettazione ed attuazione di interventi che, in forma coerente e integrata, siano finalizzati ad accrescere ...

Vaccini - microbiologi : “Tour in 3 tappe per misurare l’applicazione del Piano Nazionale” : Un tour in tre tappe per misurare l’applicazione del Piano nazionale di prevenzione vaccinale, con un focus su pertosse, morbillo, rosolia, parotite e varicella. Partirà il 2 luglio da Milano, per poi toccare quest’anno anche Perugia e Cagliari, un’iniziativa promossa dall’Amcli, Associazione microbiologi clinici italiani, di concerto con l’Istituto superiore di sanità e il contributo non condizionato di DiaSorin, ...

Agcom - approvato il Piano Nazionale frequenze (PNAF 2018) : Il Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha approvato il nuovo piano nazionale di assegnazione delle frequenze (PNAF 2018), secondo quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2018. Il piano prevede 15 nuove reti digitali terrestri in tecnologia DVB-T2, così ripartite: 10 reti nazionali in banda UHF, 4 reti locali in banda UHF e una rete su base regionale in banda III VHF destinata, secondo la normativa ...

Il Piano Nazionale “Clima energia” è l’appuntamento anche per verificare l’impegno per il 32% di rinnovabili al 2030 : Per migliorare l'impegno europeo per il clima, come richiesto dall'Accordo di Parigi, è stato raggiunto, con l'appoggio del governo italiano, l'accordo fra Consiglio, Commissione e Parlamento europeo sul nuovo target al 2030 del 32% del consumo finale di energia coperto con fonti rinnovabili.Nel 2017, secondo i dati provvisori del GSE, in Italia la quota del consumo finale di energia, soddisfatta con fonti rinnovabili, è stata del ...

Atletica – Meeting internazionale di Marsiglia : Libania Grenot sfida un cast di primo Piano : Libania Grenot domanin sui 400 al Meeting internazionale di Marsiglia Dopo il 51.81 vincente di Huelva, Libania Grenot si prepara nuovamente ad affrontare il giro di pista. La bicampionessa europea dei 400 metri tornerà in gara sabato 16 giugno al Meeting internazionale di Marsiglia dove sarà alle prese con un cast di primo piano. Su tutte spicca la presenza della plurimedagliata statunitense Allyson Felix, ma la panterita azzurra delle Fiamme ...

Nazionale tedesca ad ApPiano Ieri visita lampo della Merkel

Terremoto - Mibact : “Abbiamo le risorse per il Piano Nazionale di prevenzione” : Il Mibact ha le “risorse per avviare un piano nazionale di prevenzione del rischio sismico per i beni culturali”. Lo ha detto oggi il segretario generale del ministero dei Beni culturali e del Turismo, Carla Di Francesco, aprendo oggi il seminario dedicato alla prevenzione e riduzione del rischio sismico del patrimonio architettonico, che vede coinvolti fino a oggi pomeriggio nella Sala Spadolini del Collegio Romano tecnici e ...

Orfeo : Rai in primo Piano con Coppa Italia - Champions e Nazionale : Orfeo: Rai conferma impegno nel raccontare sport di alto livello Roma – Di seguito le dichiarazioni del Direttore generale Rai, Mario Orfeo. “L’acquisizione dei diritti di trasmissione della Coppa Italia per le prossime tre stagioni sportive è una grande soddisfazione. Conferma l’impegno della Rai nel raccontare lo sport di alto livello in un mercato dei diritti sportivi sempre più competitivo”. “La Coppa ...