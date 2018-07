Pessimo 2018 per i Samsung Galaxy | smartphone più soggetti a guasti | ecco i più frequenti

optimaitalia

(Di venerdì 13 luglio 2018) Fino a questo momento è stato undavvero avaro di soddisfazioni per i. Il produttore coreano, infatti, ha dovuto fronteggiare in primis un impatto sul mercato per i vari S9 e S9 Plus probabilmente non in linea con le proprie aspettative, fino ad arrivare ai risultati di una ricerca che sono trapelati oggi 13 luglio. La fonte è "State of Mobile Device Repair & Security" e la dice lunga sul particolare momento storico che sta vivendo l'azienda leader del mercato mobile.Secondo lo studio in questione, sembrerebbe che iabbiano fatto registrare il più alto tasso ditra i produttori di, raggiungendo addirittura la soglia del 27,4%. Valore molto alto, se si pensa che stiamo parlando dell'azienda che continua a piazzare il numero più elevato di device sul mercato. Per farci un'idea più precisa, basti pensare al fatto che al secondo ...