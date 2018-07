Perché con il ritorno alla lira il debito pubblico ci costerebbe di più e faremmo più

Oggi è venerdì 13 : tra fobia e superstizione - ecco Perché è considerato un giorno sfortunato : Il venerdì, quinto giorno della settimana, e il numero 13 hanno notoriamente una cattiva fama: la loro congiunzione secondo la credenza popolare porterebbe sfortuna. Esiste anche una fobia connessa, la “Parascevedecatriafobia”, una paura persistente, anormale e ingiustificata dei giorni venerdì e 13. Oggi è un ennesimo venerdì 13, e c’è qualcuno che addirittura evita di uscire di casa. Una delle tante spiegazioni risale alla mitologia ...

DANI PEDROSA SI È RITIRATO - ECCO PERCHÈ/ MotoGP - Valentino Rossi : "Campione con stile" : DANI PEDROSA si è RITIRATO, ECCO PERCHÈ. Lo spagnolo ha appena detto addio alla MotoGP: ora ho altre priorità, Ezepleta: a Valencia verrà proclamato Legends.(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 20:47:00 GMT)

Lavoro su somministrazione - cos'è e Perché viene contestato : ll Decreto Dignità impone nuovi vincoli sulle assunzioni temporanee e scontenta le agenzie ex-interinali, che chiedono al governo di fare dietrofront

Vigilanza e Whatsapp - il "no" di Milano : "Non aderiamo Perché abbiamo un rapporto vero con i comitati" : "E' uno schema di lavoro che non si concilia con il nostri sistema organizzativo", ha dichiarato la vicesindaca Anna Scavuzzo. "I piccoli comuni non hanno i municipi come li abbiamo noi"

Marco Liorni e Perché non ha condotto "L'Eredità" : ecco cosa ha svelato : FUNWEEK.IT - In tanti, bisogna ammetterlo, avrebbero gradito vedere Marco Liorni a L'Eredità dopo la morte di Fabrizio Frizzi, invece i vertici Rai hanno premiato Flavio Insinna e spedito l'ex ...

Elena Santarelli : “Ecco Perché ho raccontato la malattia di mio figlio” : In queste ore Elena Santarelli sta rispondendo alle domande più curiose dei follower che, su Instagram, le chiedono qualcosa di più sulla sua vita, professionale e privata. Dai consigli su come faccia a...

Girotto ci spiega Perché il M5S non è contro Confindustria. Anzi : Decarbonizzazione, economia circolare, è quello che ci chiede l'Europa, ed è quello che ci chiede il buon senso. Non possiamo continuare a consumare e aumentare lo sfruttamente delle risorse in ...

Fabio Rovazzi : ecco perchè ho litigato con Fedez! : Si è interrotta la collaborazione artistica tra Fabio Rovazzi e Fedez. A quanto pare i due si sarebbero querelati a vicenda. A spiegare le motivazioni della lite è stato proprio Rovazzi. Sentite che cosa è accaduto! Che cosa è accaduto tra Fabio Rovazzi e Fedez? Come mai il loro sodalizio artistico è stato interrotto bruscamente? A rispondere al dilemma dei numerosi fans, ci ha pensato proprio Rovazzi in occasione dell’uscita del suo nuovo ...

Charles Rhines condannato a morte Perché gay? Gli avvocati : “Il pregiudizio anti-omosessuale ha giocato un ruolo importante” : Non c’è alcun dubbio che Charles Rhines sia colpevole. Non c’è alcun dubbio che il suo crimine sia stato particolarmente efferato. Quello che è in dubbio è che Charles Rhines possa essere stato condannato a morte non per il suo crimine, ma perché è gay. Dopo un appello alla Corte Suprema, che ha comunque rifiutato di considerare il caso, la sorte di Rhines pare ormai decisa. Eppure la storia di questo condannato a morte del South Dakota continua ...

Fondi Lega - cosa dice la legge e Perché è stata decisa la confisca. I pm di Genova a caccia del tesoro (che forse non c’è) : A chi si chiede perché il Tribunale di Genova, condannando un anno fa Bossi&co per truffa aggravata allo Stato, abbia deciso la confisca di oltre 49 milioni di euro, è importante spiegare che non si tratta solo del pasticciaccio brutto dei soldi del partito spesi per “The family”: dalle mutande del Senatur alle multe e lauree del Trota (per cui a Milano c’è stata una sentenza di condanna in primo grado), ma della violazione ...

Dichiarazione dei redditi - Perché è meglio conservare uno scontrino di troppo che uno di meno : È noioso stare attenti a non distruggerli dopo l’acquisto, ricordarsi di toglierli dal portafogli e poi metterli da parte e, ancora di più, catalogarli per anno. Però bisogna farlo: siamo tutti condannati a conservare gli scontrini se vogliamo essere sicuri di non pagare di più del dovuto. Alle prese con le dichiarazioni dei redditi, per i contribuenti sorgono i primi dubbi, sia davanti al Modello 730 che al Modello redditi Persone Fisiche (ex ...

Perché Trump continua a confondere le spese militari degli Usa con le quote Nato : Considerate le dimensioni dell'economia americana, la percentuale del 3,6% di Pil comporta ovviamente anche una spesa in valore assoluto molto superiore a quella di qualsiasi altro Paese. A prezzi ...

Marco Liorni : "Ecco Perché non ho avuto la conduzione de 'l'Eredità'" : Marco Liorni non usa giri di parole. Il conduttore era in pole position per l'Eredità. Poi lo stop improvviso e la 'promozione' è sfumata. Così lui in un'intervista a Oggi spiega come sono andate le ...

Rovazzi : ecco Perché ho chiuso con Fedez. Ora 'Faccio quello che voglio' : Ma Rovazzi non pensa solo a musica e cinema e in conferenza parla anche di 'Raw', la sua nuova casa di produzione che ha creato questo video e con la quale strizza l'occhio anche al mondo degli spot ...