Per più di un' ora fermi in treno | in 180 soccorsi dai vigili del fuoco

MotoGp - Marquez preoccupato al Sachsenring : “siamo tutti molto vicini - Per vincere serve qualcosa in più” : Il pilota della Honda fiuta il pericolo in vista della gara di domenica, sottolineando come i suoi avversari vadano tutti fortissimo Lo spagnolo Jorge Lorenzo segna il miglior tempo nelle seconde prove libere del Gp di Germania sul circuito del Sachsenring. Il pilota della Ducati chiude con il tempo di 1.20.885, davanti alla Pramac di Danilo Petrucci e alla Suzuki di Andrea Iannone. / AFP PHOTO / LLUIS GENE Quarto crono per Andrea ...

Diagnosi più veloci e cure più mirate - ad Ematologia un nuovo strumento donato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia : Questa mattina la sottoscrizione dell'atto da parte del Presidente Giampiero Bianconi e del Direttore Generale all'Azienda Ospedaliera di Perugia Emilio Duca , UMWEB, Perugia - Servirà per realizzare ...

No vax condannata Per fake news : “21.658 bimbi danneggiati”/ Sui social : “Le bufale non sono più gratis” : Condanna per i no vax, allarme procurato: Modena, gonfiarono il numero dei bambini danneggiati dal vaccino. Esposti cartelloni con segnalazioni false in merito. Magda Piacentini nei guai.(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 17:32:00 GMT)

8 Antiche Procedure Mediche Che Per Fortuna Non Esistono Più : immagine: Web Gallery of Art/wikimedia In tempi molto antichi erano stati raggiunti risultati straordinari nella scienza ostetrica: alcune tribù africane sapevano praticare un cesareo e in India ...

video-download.co Non Permette Più Di Scaricare Video Da YouTube : Dopo la chiusura del sito YouTube-MP3, anche il portale Video-download.co non Permette più di Scaricare Video e audio da YouTube. Che fine faranno gli altri? Scaricare Video e Audio YouTube con Video-download.co non è più possibile Brutte notizie per gli utenti del web: come avevamo anticipato nei nostri precedenti articoli, continua la progressiva chiusura di tutti i […]

Sempre più giocatori Per il gambling online. Ecco come tutelarsi : Ha visto la sua fortuna attraverso il gioco online da PC per poi crescere in modo esponenziale attraverso le applicazioni che ne permettono il gioco comodamente dai propri device mobili. Stiamo parlando del gambling online, un settore che non ha mai conosciuto crisi dalla sua nascita ad oggi. Conta infatti circa 1,37 miliardi di euro di fatturato all’anno e gli oltre 300 milioni di euro generati per l’erario. Complice la scarsissima ...

Vacanze 2018 - le app migliori Per renderle Perfette : da quella che prevede quando i prezzi saranno più bassi a quella Per i Percorsi in bici : Ombrellone in riva al mare o giacca a vento in cima ad una montagna? Viaggio in camper on the road o in bicicletta zaino in spalla? Non importa dove ci porteranno le Vacanze o come ci andremo, se comodamente seduti in aereo o sulle nostre gambe all’avventura: ciò che di certo non mancherà nelle nostre tasche sarà lo smartphone. Il cellulare ci seguirà dall’inizio alla fine. Sarà il nostro tour operator, colui che ci offrirà la miglior soluzione ...

MotoGp - venerdì duro Per Vinales al Sachsenring : “pensavo di andare più veloce” : Vinales parla dopo le Fp2 sul circuito del Sachsenring, lo spagnolo della Yamaha palesa le sue impressioni dopo questo venerdì di prove libere Dopo Andrea Iannone, leader delle prime prove libere del Gp di Germania, è Jorge Lorenzo a segnare il tempo più veloce nelle Fp2. Seguono allo spagnolo sul circuito del Sachsenring Petrucci, Iannone, Dovizioso e Marquez. Clamoroso diciassettesimo tempo di Valentino Rossi, che fuori dalla topten ...

Calcio femminile - il CT della Nazionale che va ai Mondiali Milena Bertolini : “Più donne allenatrici Per le squadre maschili? I tempi sono maturi” : La Nazionale di Calcio femminile si è qualificata ai Mondiali di Francia 2019, riuscendo in un’impresa che quella maschile ha clamorosamente fallito. Dall’agosto del 2017 la selezione italiana è stata affidata dalla FIGC al CT Milena Bertolini, emiliana di Reggio ed ex giocatrice; l’Italia non partecipava alla fase finale di questa competizione da 20 anni, ossia da USA ’99. Nella cultura primitiva del bar sport il Calcio femminile è una roba per ...

5 dei Personaggi più memorabili interpretati da Sasha Baron Cohen : Il suo nuovo show deve ancora debuttare ed è in effetti circondato dal mistero, ma certo è che già sono partite le polemiche: Who is America?, la nuova finta docuserie del controverso comico Sasha Baron Cohen partirà infatti il 15 luglio sul canale americano Showtime, ma già personaggi politici come Sarah Palin e Roy Moore, ex candidato governatore dell’Alabama ritiratosi per numerosi scandali, minacciano querele sostenendo di essere stati ...

Mobilità : nel 2017 più che raddoppiati i mezzi Per lo sharing - bici +170% : Milano, 13 lug. (AdnKronos) – Tra il 2016 e il 2017 in Italia i mezzi di trasporto destinati alla sharing mobility sono aumentati del 130,4%, passando da 20.698 a 47.679 unità. La crescita maggiore è quella delle biciclette usate per il bikesharing, arrivate a 39.500 unità (+170,5%). Le auto per il carsharing sono aumentate del 33,2% e gli scooter del 51,5%. I dati sono un’elaborazione del Centro Studi Continental su dati ...

Roma - Monchi : "Florenzi - sono più fiducioso Per il rinnovo" : A margine della presentazione di Santon e Mirante ha parlato, come sempre, anche il d.s. giallorosso Monchi, che ha fatto un po' il punto sulle varie situazioni di mercato. Alisson - "Non ci sono ...

Chrome consuma più RAM Per contrastare la falla di sicurezza Spectre : sicurezza del browser, è così che Google spiega l’aumento del consumo di RAM da parte di Chrome, già famoso per un utilizzo elevato dalla memoria ad accesso casuale. Questa volta però il motivo dell’aumento del consumo è dovuto a Spectre che insieme a Meltdown mette a rischio la sicurezza dei PC. Chrome aumenta il consumo di RAM per contrastare Spectre Non c’è molto da fare, bisogna abituarsi al maggior consumo di RAM da parte ...

Ansia Per Matteo - 20enne scomparso alla Balduina : è uscito dal lavoro e non si è più visto : Ansia per Matteo Barbieri, un ragazzo scomparso a Roma. ' Da questa notte - si legge nell'annuncio pubblicato dai familiari su Facebook - non si hanno più notizie di Matteo Barbieri. Si è visto uscire ...