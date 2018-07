Per la Cassazione dire andate via agli extracomunitari è razzismo

Cassazione : legittimo referendum Per Verbano da Piemonte a Lombardia - : La Corte ha dato il via libera alla consultazione, promossa lo scorso anno con una raccolta firme, per votare il passaggio di Regione della provincia del Vco , Verbano Cusio Ossola, . Il passaggio ...

Dire “andate via” a Persone straniere è razzismo : lo dice la Cassazione : Secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione, l'espressione "andate via" pronunciata all'indirizzo di persone extracomunitarie è passibile di condanna per discriminazione razziale. "Le frasi pronunciate erano ritenute chiaramente espressive della volontà che le persone offese, e gli altri cittadini extracomunitari presenti ai fatti, lasciassero il territorio italiano a cagione della loro identità razziale", spiegano i giudici.Continua ...

La Cassazione rivede i parametri Per l'assegno di divorzio : Il tenore di vita non sarà l'unico criterio da tenere in conto per calcolare un eventuale assegno di mantenimento dell'ex coniuge -

Csm - Davigo eletto tra i togati della Cassazione : Per lui è boom di voti : Il magistrato, leader di "Autonomia e Indipendenza", ha avuto 2.522 preferenze. Seconda Loredana Micchichè, del gruppo di destra "Magistratura Indipendente", con 1.760 preferenze

Divorzio - Cassazione : «Per calcolare assegno non basta tenore di vita. Conta anche contributo ex coniuge» : Nello stabilire l'assegno di Divorzio «si deve adottare un criterio composito» che tenga conto «delle rispettive condizioni economico-patrimoniali» e «dia...

Genova - l’oPeraio è troppo lento | Cassazione : “Giusto il licenziamento” : Genova, l’operaio è troppo lento | Cassazione: “Giusto il licenziamento” Genova, l’operaio è troppo lento | Cassazione: “Giusto il licenziamento” Continua a leggere L'articolo Genova, l’operaio è troppo lento | Cassazione: “Giusto il licenziamento” proviene da NewsGo.

