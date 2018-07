Per Di Maio è una giornata da ricordare | approvato il taglio dei vitalizi

La festa del M5s Per l'abolizione dei vitalizi : Di Maio Perde la voce - Bonafede il bicchiere : Il 'vitalizio day' , alla fine, è arrivato. Pensato dai grillini come una celebrazione sobria, all'ombra delle colonne del chiostro di Palazzo Valdina e diluita per tutto il pomeriggio, alla fine si è ...

La festa del M5s Per l'abolizione dei vitalizi : Di Maio Perde la voce - Bonafede il bicchiere : Il "vitalizio day", alla fine, è arrivato. Pensato dai grillini come una celebrazione sobria, all'ombra delle colonne del chiostro di Palazzo Valdina e diluita per tutto il pomeriggio, alla fine si è trasformato in una festa di piazza con cori, brindisi e cotillons. L'"ora x" è scattata alle 16 e 10, quando l'ufficio di presidenza della Camera ha dato il via libera alla delibera, ...

Pensioni a quote - Di Maio rende ufficiale il piano del Governo : misure - ma non Per tutti : Se fino all'altro ieri, cioè al 10 luglio, la riforma Pensioni di cui tanto si parlava, con le misure di quota 100 e quota 41, era solo frutto di ipotesi, indiscrezioni e voci, da ieri tutto sembra cambiato. L’intervento di Luigi Di Maio in Senato, durante l’illustrazione del piano programmatico dei suoi dicasteri, adesso che è Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, ha reso ufficiali le misure in cantiere dell’Esecutivo Conte. Non che ...

Pensioni d'oro - Per Di Maio vanno tagliate e alzate le minime - no dei sindacati : le cifre : Luigi Di Maio ha intenzione di prore sulla sua strada. Il Ministro del Lavoro [VIDEO] intende mantenere fede al contratto di Governo, andando ad abolire la Riforma Fornero, ma c'è intenzione anche di andare all'attacco di privilegi rappresentati dalle Pensioni d'oro. A ciò si affianca l'idea di creare un fondo che possa rendere sostenibile la prospettiva di aumentare le Pensioni minime. Questo è il momento in cui si provano a fare dei calcoli, ...

Pensioni - Di Maio : ‘Governo al lavoro Per suPerare la riforma Fornero’ : Illustrando ieri le linee programmatiche dei suoi due dicasteri in commissione lavoro e previdenza sociale al Senato, il ministro del lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, in materia di riforma delle Pensioni appare molto più prudente rispetto alle promesse della campagna elettorale e anche rispetto a quanto scritto nel contratto di governo. Non parla più semplicemente di stop alla legge Fornero, ma di superamento. In ogni caso ...

Luigi Di Maio : “Sì a modifiche al decreto dignità. Inseriremo incentivi Per chi stabilizza” : Luigi Di Maio difende il decreto dignità, ma parla di correttivi su incentivi per assunzioni stabili, nuove norme per sburocratizzare e voucher. Inoltre, il taglio alle pensioni d'oro dovrebbe essere per quelle oltre i 4mila euro. Sull'immigrazione ammette le divergenze con la Lega, ma resta la linea dura sulle Ong.Continua a leggere

