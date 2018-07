Per anni ha picchiato e segregato la ex | arrestato nel Casertano

Cinque Terre - 7 anni e 10 mesi Per Bonanini. Rinvio sull’accusa di falso : Per alcuni capi di imputazione, relativi ad alcuni dei protagonisti e allo stesso ex presidente dell’area delle Cinque Terre, i fascicoli saranno ritrasmessi a Genova per una nuova definizione

“Gianni - sei gay?”. La domanda arriva a bruciapelo. E SPerti risponde : Era piuttosto scontato che Gianni Sperti, ballerino e storico opinionista di ”Uomini e Donne”, prestandosi al gioco delle domande di Instagram, si ritrovasse nella circostanza di dover rispondere a chi gli chiede se sia gay. L’opzione “fammi una domanda” introdotta da Instagram in queste ore si sta infatti rivelando uno strumento utilissimo per gli utenti del social network che così stanno avendo l’opportunità di conoscere ...

Medici fanno confusione : al bimbo di 3 anni dose di farmaci 7 volte suPeriore - è letale : Il piccolo era stato ricoverato per un malora a causa di una sua patologia ma nelle ore successive, per una errata comunicazione tra Medici, al piccolo è stato somministrato lo steso farmaco più volte: un errore che si è rivelato fatale per il bambino.Continua a leggere

Atm : 800 milioni di investimenti in 3 anni - parte l'appalto Per la flotta di bus elettrici : Nell'intervista a Repubblica il presidente Luca Bianchi ha snocciolato i numeri del successo e annunciato i progetti per il futuro dell'azienda

Uomini e Donne - Gianni SPerti ancora single : lui risponde su Instagram : A 45 anni Gianni Sperti, opinionista di Uomini e Donne, è ancora single. Come mai? A svelarlo su Instagram è stato lo stesso ballerino. In questi giorni sul social delle foto è stata aggiunta una divertente funzione: “fammi una domanda”, che ha consentito ai follower di scoprire qualcosa di più sui loro beniamini. Fra questi anche Gianni Sperti che, nonostante sia in televisione tutti i giorni con Uomini e Donne, ha sempre tenuto ...

Gianni SPerti gay? L’opinionista di Uomini e donne risponde : Sarà che d’estate il rischio di annoiarsi è sempre dietro l’angolo, sarà che gli impegni professionali sono ancora lontani e quindi ci si concede un po’ di leggerezza, ma la nuova funzione di Instagram che permette ai personaggi più o meno famosi di farsi porre delle domande dai follower sta dilagando tra i protagonisti del piccolo schermo. Dopo Chiara Ferragni, Simona Ventura e Stefano De Martino, anche Gianni Sperti ha ...

Maurizio Costanzo fa 80 anni - compleanno e il regalo Per la vita di Maria De Filippi : cosa ha svelato : Manca ancora un po' al grande giorno, il 28 agosto, quando si celebrerà il compleanno di Maurizio Costanzo e il traguardo degli 80 anni . Bandite le feste, soprattutto quelle a sorpresa, il baffo di ...

In Iran un 26enne è frustato 80 volte Per aver bevuto alcol a un matrimonio 10 anni fa : L'immagine di un ragazzo Iraniano legato ad un albero e frustato 80 volte per aver bevuto ad una festa di matrimonio ha suscitato la protesta delle ong di tutto il mondo. Ma la legge in Iran lo consente. Il codice penale islamico Iraniano prevede infatti la punizione del "reato" di consumo di alcolici.Le dinamiche dell'accaduto state ricostruite dalla procura di Kashmar. Esse risalgono al periodo compreso tra il 2006 e il 2007, periodo nel quale ...

Rai 4 festeggia 10 anni - Programmazione speciale Per la rete. Eccola : Sabato 14 luglio 2018 sarà una giornata speciale per Rai 4: i primi dieci anni di avventure ed emozioni per il canale semi-generalista Rai. Rai 4 – Programmazione speciale In occasione dell’anniversario, la rete proporrà a partire dalle ore 13:30 una maratona di film rappresentativi degli anni ’80, decennio in cui affondano le radici su cui è costruita la linea editoriale del canale. Quattro cult a cavallo tra i generi, opere che hanno ...

Dieci anni di spettacolare outPerformance dell'America : Ha già vinto nella tecnologia, 5G, intelligenza artificiale, fintech,, nell'economia, crescita doppia rispetto all'America e tripla rispetto all'Europa,, nella politica, il modello neoconfuciano è ...

Johnson & Johnson dovrà pagare 4 - 7 miliardi di dollari a 22 donne Per i danni del talco : Johnson & Johnson deve pagare circa 4,7 miliardi di dollari fra danni compensativi e punitivi alla donne che puntano il dito sull'asbesto, amianto,

ImPero romano contro Britannia : il primo Mondiale di calcio si gioca nel III secolo a. C. : La prima partita di calcio della storia vide scendere in campo l’Impero romano e la Britannia, nel III secolo a. C.: questo primo match, una sorta di “Mondiale” ante litteram, si concluse con una clamorosa sconfitta per i legionari romani.Continua a leggere

Eder-Jiangsu - ora è ufficiale : in Cina Per due anni e 26 milioni! : Tutto fatto, la notte come previsto ha portato consiglio: Eder è un nuovo calciatore dello Jiangsu, il club cinese di proprietà del gruppo Suning. L'attaccante, che ad Appiano ha già salutato compagni ...