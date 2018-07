Pensioni scuola | esito del presidio presso l’INPS

Pensioni scuola - uscita 2018 : con i conteggi Inps si può perdere un anno di contributi : Continuano a far discutere le Pensioni con decorrenza dal 1° settembre 2018 dei dipendenti della scuola a causa del metodo di calcolo dei contributi, ragione per la quale molti docenti e impiegati Ata rischiano di dover rimandare l'uscita di un anno. Infatti, il passaggio all'Inps della lavorazione delle pratiche di pensione [VIDEO] pone il problema di come debba essere considerata la carriera lavorativa nella scuola, con la sostituzione del ...

Riforma Pensioni 2018/ Scuola - boom di pensionamenti entro fine anno : il nodo Miur-Inps (ultime notizie) : Riforma Pensioni 2018, oggi 8 luglio. Quota 100 e Quota 41 promosse dalla Federazione sindacati indipendenti.

RIFORMA Pensioni 2018/ Docenti scuola attendono la Quota 100 : polemiche su ritardi Inps (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 8 luglio. Quota 100 e Quota 41 promosse dalla Federazione sindacati indipendenti.

Pensioni scuola - ministro Bussetti : ‘Ricostruzione carriera docenti - avviato tavolo con l’INPS’ : Il ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Marco Bussetti, ha attivato un tavolo di lavoro con l’INPS, con l’obiettivo di semplificare lo scambio dei dati e delle informazioni trar le due istituzioni. ministro Bussetti ‘Dialogo tra Miur e Inps per il riconoscimento del diritto alla pensione’ ‘Ringrazio il Presidente Boeri per la disponibilità manifestata’ – ha spiegato il ...

Riforma Pensioni 2018/ Scuola - problemi nel calcolo contributi : protestano Cgil - Uil e Cisl (ultime notizie) : Riforma Pensioni 2018, ultime notizie sul Governo e Quota 100: Di Maio, "finanziarla con taglio vitalizi e Pensioni d'oro". Usb attacca Inps e l'esecutivo

Riforma Pensioni 2018/ Quota 100 a Scuola : quanti insegnanti e Ata saranno coinvolti? (ultime notizie) : Riforma Pensioni 2018: ultime notizie su Quota 100 e Lavoratori Gravosi di oggi 19 giugno. La proposta di Confasl-Unsa su Quota 41 e la "risposta" di Di Maio al Sole 24 ore

Riforma Pensioni 2018/ Caos Scuola - 42mila dipendenti in ansia per calcolo contributi (ultime notizie) : Riforma Pensioni 2018, ultime notizie: si partirà con l'addio di Boeri all'Inps? Salvini studia la mossa. Ma ci sono altre incognite: quota 100, chi ci guadagna e chi ci perde

Scuola e Pensioni : cosa prevede il progetto Di Maio e Salvini? : Nonostante non siano riusciti a formare il nuovo Governo, continua il progetto di riforma sulla Scuola e le pensioni proposto da Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Questo ‘in barba’ alla scelta da parte del presidente Mattarella di nominare Carlo Cottarelli nuovo presidente del consiglio, che difficilmente riuscirà ad ottenere la fiducia da parte di […] L'articolo Scuola e pensioni: cosa prevede il progetto Di Maio e Salvini? ...

RIFORMA Pensioni 2018/ Quota 100 e Opzione donna non bastano per il personale della scuola (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 18 maggio. L'Anief si esprime sulle proposte contenute nel contratto di Governo Lega-M5s. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali. Anche l'Anief si esprime sulla RIFORMA delle PENSIONI contenuta nel contratto di Governo tra Lega e Movimento 5 Stelle. L'Associazione nazionale insegnanti e formatori continua a chiedere che i lavoratori della scuola siano considerati "realizzatori di

Pensioni e Scuola - contratto M5S-Lega apre a quota 100 e 41 anni di servizio : Il contratto di governo M5S-Lega apre a quota 100 e 41 anni di servizio, ma per il sindacato Anief non basta: docenti e Ata svolgono lavori usuranti. La novità è inserita a pagina 26 del contratto di ...