Pensioni | per i sindacati ci sono ancora spazi per correggere la Fornero

Pensioni a quote - Di Maio rende ufficiale il piano del Governo : misure - ma non per tutti : Se fino all'altro ieri, cioè al 10 luglio, la riforma Pensioni di cui tanto si parlava, con le misure di quota 100 e quota 41, era solo frutto di ipotesi, indiscrezioni e voci, da ieri tutto sembra cambiato. L’intervento di Luigi Di Maio in Senato, durante l’illustrazione del piano programmatico dei suoi dicasteri, adesso che è Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, ha reso ufficiali le misure in cantiere dell’Esecutivo Conte. Non che ...

Pensioni - "quota 42" e superbonus per superare la Fornero : tutte le ipotesi : Le ipotesi per superare la legge Fornero sono numerose. Solo voci al momento, nessuna conferma. Se da una parte si punta al taglio di quelle d'oro, dall'altra accanto a quota 41, secondo quanto riporta Studio Cataldi...

Pensioni - ipotesi quota 42 e superbonus : Pensioni, tante le ipotesi sul tavolo. Da una parte si punta al taglio di quelle d'oro, dall'altra accanto a quota 41, secondo quanto riporta Studio Cataldi, si ipotizza uno slittamento a quota 42 . ...

Pensioni d'oro - per Di Maio vanno tagliate e alzate le minime - no dei sindacati : le cifre : Luigi Di Maio ha intenzione di prore sulla sua strada. Il Ministro del Lavoro [VIDEO] intende mantenere fede al contratto di Governo, andando ad abolire la Riforma Fornero, ma c'è intenzione anche di andare all'attacco di privilegi rappresentati dalle Pensioni d'oro. A ciò si affianca l'idea di creare un fondo che possa rendere sostenibile la prospettiva di aumentare le Pensioni minime. Questo è il momento in cui si provano a fare dei calcoli, ...

Pensioni - Corte dei Conti stop "Non toccate la Fornero" Quota 100-Quota 41 in pericolo : "La correzione effettuata con legge Fornero sul fronte del sistema Pensionistico "è stata brusca; ma è la virulenza della crisi sovrana che l’ha imposta". E' quanto si legge nel Rapporto 2018 sul coordinamento della finanza pubblica della Corte dei Conti che sottolinea come, considerando "le evidenze di cui disponiamo, soprattutto di quelle in materia di proiezioni della spesa nel lungo periodo", ...

Pensioni - Di Maio : ‘Governo al lavoro per superare la riforma Fornero’ : Illustrando ieri le linee programmatiche dei suoi due dicasteri in commissione lavoro e previdenza sociale al Senato, il ministro del lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, in materia di riforma delle Pensioni appare molto più prudente rispetto alle promesse della campagna elettorale e anche rispetto a quanto scritto nel contratto di governo. Non parla più semplicemente di stop alla legge Fornero, ma di superamento. In ogni caso ...

Di Maio : oggi giorno storico per abolizione dei vitalizi. Prossimo passo Pensioni d'oro : Un sogno che diventa realtà, dice il ministro del Lavoro e annuncia il Prossimo passo: il taglio delle pensioni sopra i 4000 euro, per coloro che non hanno versato contributi a sufficienza -

Di Maio : «Via ai vitalizi e taglio alle Pensioni d’oro sopra i 4mila euro»|Schede|Video Cosa cambia e chi ci perde : Il ministro del Lavoro: «Mi avevano sempre detto che non si poteva fare, siamo arrivati noi e in meno di 100 giorni li abbiamo tagliati». Sforbiciata anche alle pensioni sopra i 4 mila euro

Pensioni - Corte conti : «Non ci sono spazi per correzioni alla Fornero. Evitare altro debito» : La Corte mette in guardia il governo dai piani di revisione della legge Fornero:?Dopo aver rimarcato che «specie in campo previdenziale, le politiche pubbliche dell'oggi influiscono sulla spesa di domani», la Corte avvisa che «è cruciale non creare debito Pensionistico aggiuntivo»....