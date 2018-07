Pedofilia | sacerdote cileno arrestato per abusi su minori

Pedofilia - arcivescovo condannato per aver 'coperto' sacerdote che abusò di chierichetto di 13 anni : ... ma anche perché è una pronuncia che arriva alla vigilia del processo che vede imputato, sempre in Australia, il Prefetto dell'Economia vaticana, il cardinale Pell. Dall'Australia al Cile, ora si ...

Ex sacerdote condannato a 18 anni per Pedofilia : Un ex sacerdote di 57 anni è stato condannato dal Tribunale di Foggia a 18 anni di reclusione e al pagamento di una multa di 120.000 euro. L’imputato è finito alla sbarra con le accuse di violenza sessuale aggravata, produzione e diffusione di materiale pedopornografico, oltre che adescamento di minori. Le indagini sono state coordinate dalla Procura di Bari, che è riuscita ad accertare le violenze ai d anni di 9 minorenni che all’epoca dei ...

