Pd | per la segreteria Zingaretti punta sui risultati della rielezione in Lazio Ma ci

ilfattoquotidiano

: Certo ma per farlo senza ennesima scissione bisogna lavorare in gruppo per allargare rifondando. Dunque segreteria… - CarloCalenda : Certo ma per farlo senza ennesima scissione bisogna lavorare in gruppo per allargare rifondando. Dunque segreteria… - borghi_claudio : È con grande piacere (per la community) che vi comunico che @dottorbarbieri sarà il mio funzionario di segreteria i… - fabiochiusi : “Renzi” nelle mappe delle parole di Diamanti oggi su Rep: penultimo per sentimenti positivi suscitati, ultimo per i… -

(Di venerdì 13 luglio 2018) Nicoladà il via alla sua campagna elettorale per ladel Partito democratico. E lo fa distribuendo un opuscolo in cui sono elencati i “100 fatti in 100 giorni” realizzati durante questi quattro mesi e mezzo passati dallaa presidenteRegione, avvenuta il 4 marzo scorso. Un ruolo privilegiato quello del governatore rispetto ai suoi potenziali competitor alla leadership del centrosinistra, vista la possibilità – guadagnata sul campo – di poter raccogliere gli atti amministrativi formulati da 10 assessorati e aziende partecipate varie. Non senza qualche stratagemma comunicativo, visto che almeno una ventina dei “100 provvedimenti approvati” appaiono essere proroghe, conferme e repliche di atti già proposti nello scorso quinquennio. Tra questi il bando “Torno Subito”, i progetti Sprar per i richiedenti asilo, la videosorveglianza per la ...