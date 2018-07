Parte la stagione degli utili | ma Wall Street resta al palo

Tornano online i server di Fortnite : Parte ufficialmente la Stagione 5 : Come vi avevamo riportato questa mattina, i server di Fortnite sono andati offline per permettere la manutenzione in vista dell'arrivo della quinta Stagione. Ora ci siamo, i server sono tornati online e, quindi, la Stagione 5 è ufficialmente partita. Il periodo di manutenzione è durato meno del previsto e da questo momento potete partecipare alla nuova Stagione con tutte le novità che sono state apportate con l'update 5.00, nuove aree, il nuovo ...

Rosewood - la seconda stagione Parte il 10 luglio : anticipazioni trama prima puntata : Arriva in prima visione in chiaro la seconda stagione di Rosewood, la serie tv poliziesca che narra le peripezie del dottor Beaumont Rosewood, anatomopatologo che aiuta la polizia di Miami a risolvere intricati misteri e casi di crimini dalla complessa trama. L’appuntamento per il primo episodio di questa seconda tornata è martedì 10 luglio, su Rai2, a partire dalle 21.50. Rosewood, la serie rivelazione Usa arriva su FoxCrime: ...

Un'arte per ogni stagione : a settembre Parte la Milano Movie Week : Dal 14 al 21 il "tassello autunnale" del progetto del Comune "Yes Milano", dopo la settimana dedicata all'arte e quella alla fotografia. A dicembre il ciclo si concluderà con la musica

Inter - col ritiro ad Appiano riParte la stagione. Per Florenzi spunta il Chelsea : MILANO - L'Inter riparte domani per iniziare a preparare la stagione 2018-2019. Un anno in cui i nerazzurri saranno impegnati in campionato, Champions League e coppa Italia. Luciano Spalletti ...

Vulcano e Stromboli : Parte la stagione estiva dei Centri Informativi INGV con la visita del Capo Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli : I due Centri Informativi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV http://www.INGV.it/it/) di Stromboli e Vulcano alle Isole Eolie (http://www.ilVulcanoinforma.it/it/7/i-Centri-INGV) riaprono i battenti. Fino al 6 ottobre sarà possibile visitare le due strutture dell’Istituto. Obiettivo: accogliere e informare i visitatori sul vulcanismo eoliano e sui rischi a esso connessi. Per l’occasione, il Capo Dipartimento della ...

Savona : Parte la stagione estiva 2018 "L'amore non muore mai" con il Teatro dell'Opera Giocosa : Venerdì prossimo " 29 giugno 2018 " alla Sala della Sibilla del Priamar di Savona prende il via la stagione estiva 2018 dell'Opera Giocosa di Savona, "L'amore non muore mai". Sarà il soprano Renata ...

NAPOLI la nuova stagione 2018-2019 del teatro SANNAZARO con Lara Sansone - Isa Danieli e Benedetto Casillo un viaggio del teatro Partenopeo ... : Dal sostegno e la riscoperta dei grandi classici della tradizione partenopea, al teatro contemporaneo nazionale, dalla linea a volte ritornano, pensata per riproporre gli spettacoli più interessanti ...

Lewis Hamilton - GP Francia 2018 : “Sarà difficile superare la Ferrari ma saremo più forti nella seconda Parte di stagione” : “Abbiamo avuto molti alti e bassi nelle prime sette gare. Una volta siamo andati bene, altre volte non tanto. Questo deve finire: ho bisogno di fare belle gare ogni fine settimana per capire l’auto“. Lewis Hamilton è stato chiaro alla vigilia del GP di Francia: la Mercedes deve darsi una scossa se vuole mantenere lo status di vettura da battere in F1. Il campione del Mondo in carica, però, non perde la fiducia e promette: ...

Serie A 2018/2019 - si Parte il 19 agosto : tutte le date della nuova stagione : Il campionato di Serie A 2018/2019 ha già una data d'inizio: la prima giornata sarà il 19 agosto 2018. In un comunicato ufficiale la Lega di Serie A ha reso note tutte le date, con tre...

Skiroll - si comincia a Trieste con una sprint : Parte finalmente la nuova stagione : Si avvicina l’avvio della stagione di Skiroll, il prossimo fine settimana le squadre azzurre in gara sulle strade triestine Sabato 23 giugno ad Opicina (Ts) comincia ufficialmente la stagione di Skiroll con una sprint, dove lo scorso anno Alessio Berlanda ebbe la meglio nell’ennesima sfida con Emanuele Becchis, mentre Lisa Bolzan superò in finale Alba Mortagna fra le donne. Quest’anno i favoriti rimangono gli stessi fra gli ...

MacGyver - Parte la seconda stagione del reboot della storica serie : Giovedì 14 giugno, in prima serata su Rai2, va in onda in prima visione italiana il primo episodio della seconda stagione di MacGyver, il reboot contemporaneo della storica serie tv anni 80 interpretata da Richard Dean Anderson. I panni del protagonista sono stati qui ripresi da Lucas Till, giovane attore con un passato anche nel franchise degli X-Men. Gli episodi della prima stagione sono stati trasmessi per la prima volta in Italia sempre su ...

Scherzi a Parte e Ciao Darwin nella prossima stagione televisiva per Paolo Bonolis : Scherzi a Parte e Ciao Darwin per Paolo Bonolis nella prossima stagione tv: queste le ultime news relative ai palinsesti di Canale 5 in Casa Mediaset. Bonolis di nuovo al timone di Scherzi a Parte e Ciao Darwin prossimamente su Canale 5 Il mattatore della tv italiana Paolo Bonolis sarà di nuovo protagonista della nuova stagione televisiva 2018 /2019 in casa Mediaset, con due programmi che sono stati negli anni due sue “creature”, e che hanno ...

Stefania Spampinato di Grey’s Anatomy a Milano - come Partecipare all’incontro pubblico per il finale di stagione : Tornata in Italia dopo la fine delle riprese della serie, l'attrice Stefania Spampinato di Grey's Anatomy a Milano incontrerà il pubblico per un evento speciale, una proiezione in anteprima dell'ultimo episodio della quattordicesima stagione di cui è stata un volto regolare. Interprete di Carina DeLuca, sorella dello specializzando Andrew e ginecologa impegnata in una ricerca sui generis sugli effetti dell'orgasmo, la Spampinato ha debuttato ...