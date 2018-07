“Parola al Presidente Ah | è vero | sono io” La gaffe di Emanuele Fiorini Lega fa

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 luglio 2018) “No, ma ilsei tu”., consigliere comunale di Terni in quotae consigliere regionale umbro, ha assunto le funzioni didel Consiglio comunale pro-tempore. A un certo punto, avrebbe dovuto dare la parola al segretario comunale, ma ha dato la parola a se stesso.è stato protagonista di altri video, diventati poi virali, come quello in cui, col viso completamente verde, ha dichiarato che “la Germania di oggi ha fatto più morti del nazismo”. Video da UmbriaOn L'articolo “Parola al. Ah, èio”. Ladi) fa esplodere il Consiglio comunale proviene da Il Fatto Quotidiano.