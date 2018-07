Pakistan | “kamikaze di Isis fa strage” | 128 morti e 200 feriti durante un comizio

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 luglio 2018) Il terrorismo entra nella campagna elettorale in. Tra meno di due settimane il Paese andrà alle urne per una tornata di elezioni politiche dai contorni assai tesi, stretta tra la minaccia destabilizzatrice del terrorismo di matrice islamica, le accuse di manipolazione da parte dei vertici militari e un controverso intervento dell’apparato giudiziario nazionale che ha portato alla condanna in carcere per l’ex premier Nawaz Sharif e sua figlia Maryam Nawaz.unelettorale in Baluchistan – rivendicato dall’– un kamikaze si è fatto esplodere: 128e 200. Non è chiara la sorte del leader del Baluchistan Awami Party (Bap), Nawabzada Siraj Raisani, che partecipava alla manifestazione. Secondo una fonte del governo locale, è rimasto gravemente ferito. Secondo un’altra, invece, sarebbe morto. Appena 48 ore fa un altro kamikaze era entrato in ...