Orari e scaletta de Lo Stato Sociale al Rock in Roma 2018 il 13 luglio | come arrivare

Scaletta degli Iron Maiden a Milano - il 9 luglio all’Ippodromo del Galoppo : ultimi biglietti disponibili e Orari : Gli Iron Maiden a Milano stasera, lunedì 9 luglio 2018. Il primo dei due concerti della band in Italia quest'anno avrà inizio alle ore 20.50 ma il gruppo sarà anticipato da alcune band di apertura. Gli opening act The Raven Age si esibiranno alle ore 18.15 e il chitarrista Mark Tremonti (Alter Bridge e Creed) è atteso sul palco alle ore 19.30. I cancelli apriranno alle ore 17.00. Gli Iron Maiden a Milano si esibiranno alle ore 20.50 ...

Orari e scaletta di Beyoncé e Jay-Z a Roma l’8 luglio - ritiro biglietti e apertura cancelli dell’Olimpico : Dopo aver animato lo stadio di San Siro, le 39 canzoni della scaletta di Beyoncé e Jay-Z a Roma l'8 luglio risuoneranno anche all'Olimpico per la seconda ed ultima data dell'On The Run Tour II in Italia. I coniugi Carters hanno debuttato col loro nuovo show nel nostro Paese il 6 luglio a Milano, restando in città anche il giorno successivo: i due sono stati immortalati mentre sfrecciavano in centro in un'auto d'epoca, con Jay-Z in tenuta ...

EMINEM - CONCERTO A MILANO/ Area Ex-Expo : scaletta - biglietti e Orari. La rabbia di chi non ci sarà : EMINEM, CONCERTO a MILANO nell'Area Ex-Expo oggi, sabato 7 luglio: scaletta, orari, biglietti e divieti del primo live in Italia del rapper americano.(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 19:19:00 GMT)

EMINEM - CONCERTO A MILANO/ Area Ex-Expo : scaletta - biglietti e Orari. Foto : la folla attende sotto il sole : EMINEM, CONCERTO a MILANO nell'Area Ex-Expo oggi, sabato 7 luglio: scaletta, orari, biglietti e divieti del primo live in Italia del rapper americano.(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 15:11:00 GMT)

Scaletta di Eminem a Milano il 7 luglio : info Orari e ritiro biglietti per l’unico concerto in Italia : Eminem a Milano il 7 luglio terrà il suo primo concerto in Italia all’Area Expo – Experience. Sarà la seconda esperienza in Italia dopo il 2001, anno in cui il cantante è stato ospite, non senza polemiche, del Festival di Sanremo condotto da Raffaella Carrà. 28 pezzi in Scaletta per oltre due ore di concerto. I biglietti sono stati polverizzati in pochi minuti e l'evento ha fatto registrare il tutto esaurito in prevendita. La Scaletta si ...

Eminem - Concerto a Milano/ Area Ex-Expo : scaletta - biglietti e Orari. Sold out per l'ex cattivo ragazzo : Eminem, Concerto a Milano nell'Area Ex-Expo oggi, sabato 7 luglio: scaletta, orari, biglietti e divieti del primo live in Italia del rapper americano.(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 10:23:00 GMT)

EMINEM - CONCERTO A MILANO/ Area Ex-Expo : scaletta - biglietti e Orari del primo live in Italia del rapper : EMINEM, CONCERTO a MILANO nell'Area Ex-Expo oggi, sabato 7 luglio: scaletta, orari, biglietti e divieti del primo live in Italia del rapper americano.(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 05:29:00 GMT)

Orari e scaletta dei Negramaro a Pescara - info ritiro biglietti per il concerto del 5 luglio allo stadio Adriatico : Riprende dopo una pausa di qualche giorno in seguito al grande concerto allo stadio Olimpico di Roma l'Amore Che Torni Tour Stadi 2018 dei Negramaro a Pescara, il 5 luglio, sul palco dello stadio Adriatico. La band di Giuliano Sangiorgi, reduce dal concerto di Roma di sabato 30 giugno, torna sul palco per le ultime tre date della tournée negli stadi a supporto dell'ultimo omonimo album in studio, che li vedrà esibirsi anche al San Filippo di ...

Scaletta di Beyoncé e Jay-Z a Milano il 6 luglio - Orari apertura casse e cancelli di San Siro : come raggiungere lo stadio : Con la ricca Scaletta di Beyoncé e Jay-Z a Milano il 6 luglio va in scena il primo dei due concerti italiani dell'On The Run Tour II, la seconda tournée congiunta dei coniugi Carters, reduci dalla pubblicazione dell'album di duetti Everything Is Love. Nella Scaletta di Beyoncé e Jay-Z a Milano, sul palco dello stadio San Siro, si alterneranno brani di entrambi eseguiti talvolta in duetto talaltra in versione solista, insieme ad alcune delle ...

JOVANOTTI - CONCERTO AL FORUM DI ASSAGO/ Scaletta - info e Orari : stasera 4 luglio - il gran finale. Video : JOVANOTTI sbarca al FORUM di ASSAGO per la penultima data del suo lungo tour: la soddisfazione per il grande risultato e i nuovi progetti per il futuro.(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 09:08:00 GMT)

Zucchero concerto a Venezia/ Piazza San Marco : scaletta - Orari e biglietti. Il coro gospel : Zucchero, concerto in Piazza San Marco a Venezia il 3 e il 4 luglio: scaletta, orari, biglietti e tutto quello che c'è da sapere sulle uniche date italiane del tour estivo.(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 22:45:00 GMT)

Jovanotti - concerto al forum di Assago/ Scaletta - info e Orari : come si è preparato al tour? Video : Jovanotti sbarca al forum di Assago per la penultima data del suo lungo tour: la soddisfazione per il grande risultato e i nuovi progetti per il futuro.(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 21:03:00 GMT)

ZUCCHERO - CONCERTO A VENEZIA/ Piazza San Marco : scaletta - Orari e biglietti. "Una città speciale per me" : ZUCCHERO, CONCERTO in Piazza San Marco a VENEZIA il 3 e il 4 luglio: scaletta, orari, biglietti e tutto quello che c'è da sapere sulle uniche date italiane del tour estivo.(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 18:00:00 GMT)

Zucchero - concerto a Venezia/ Piazza San Marco : scaletta - Orari e biglietti. "Ecco com'è nata l'idea..." : Zucchero, concerto in Piazza San Marco a Venezia il 3 e il 4 luglio: scaletta, orari, biglietti e tutto quello che c'è da sapere sulle uniche date italiane del tour estivo.(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 16:00:00 GMT)