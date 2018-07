Ora Giorgia Meloni vuole abolire il reato di tortura : Abrogare la legge che nella scorsa legislatura ha introdotto il reato di tortura e aumentare le pene per i reati di minaccia o resistenza a pubblico ufficiale. Sono le due proposte di legge che Fratelli d'Italia ha presentato a Montecitorio, per le quali la presidente Giorgia Meloni ha espresso la speranza che il governo assuma un atteggiamento più disponibile rispetto a quello tenuto finora su altre proposte del suo partito. ...

Giorgia Villa - il volto dolce della ginnastica azzurra. Campionessa d’Italia - un futuro dOrato tra tecnica ed emozioni : Giorgia Villa raffigura al meglio la ginnastica nazionale, una ragazza moderna che ha saputo interpretare al meglio gli sviluppi della Polvere di Magnesio e che oggi con pieno merito si è consacrata Campionessa d’Italia. Il volto della ginnastica artistica ha le sembianze di questa dolce ragazza di quindici anni, una micidiale classe 2003 di Ponte San Pietro che si è presa lo scettro nel concorso generale per la prima volta in carriera. La ...

AIDA NIZAR SI TUFFA NELLA FONTANA DI PIAZZA NAVONA / Anche Giorgia Meloni attacca la spagnola : "IgnOrante!" : Dopo il tuffo NELLA FONTANA di Trevi, AIDA NIZAR ripete la bravata e fa il bagno in PIAZZA NAVONA. La replica di Barbara d'Urso: "Spero l'abbiano multata".(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 18:03:00 GMT)

Giorgia Meloni - censimento rom : 'Bene - ma si devono allestire le piazzole di sosta tempOranee' : Bene, ma si può fare anche meglio. Questo, in sintesi, il pensiero di Giorgia Meloni in riferimento alla proposta di un censimento dei rom, lanciata da Matteo Salvini , per poi espellere i non ...

Filippo Magnini e Giorgia Palmas/ In vacanza con Sofia - la figlia di lei : sempre più innamOrati e felici : Filippo Magnini e Giorgia Palmas, dopo le accuse di doping piombate nella vita dell'ex nuotatore, la coppia si gode una vacanza con Sofia, la figlia di lei: sempre più innamorati e felici.(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 13:08:00 GMT)

Giorgia Palmas e Filippo Magnini innamOrati a Venezia : Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Filippo Magnini e Giorgia Palmas. Forse in vista della partecipazione dell’ex nuotatore a Pechino Express (QUI il cast completo) i due cercano di passare più tempo insieme possibile. Così, come mostrano gli scatti pubblicati sul settimanale Vero, i piccioncini si sono concessi una romantica gita a Venezia, e tra passeggiate e coccole non poteva mancare un giro in gondola con tanto di bacio ...