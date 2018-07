Onde gravitazionali | proposta una nuova unità di misura per determinare l’espansione

Onde gravitazionali : l’Accademia dei Lincei premia Giovanni Losurdo : Il premio internazionale “Luigi Tartufari” per la fisica e la chimica, attribuito dalla più antica accademia del mondo, l’Accademia dei Lincei, è stato assegnato quest’anno a Giovanni Losurdo, ricercatore dell’INFN, che ha coordinato il progetto Advanced Virgo, “per il suo importante contributo – come si legge nelle motivazioni del premio – in particolare allo sviluppo dei superattenuatori dell’interferometro, che hanno reso ...

Onde gravitazionali - inizio 2019 nuova presa dati Virgo e Ligo : Roma, , askanews, - "All'inizio del 2019 Virgo e Ligo ricominceranno a prendere dati con una sensibilità migliorata rispetto a quella che avevano nell'agosto 2017. Ci aspettiamo di continuare a ...

Onde gravitazionali : potrebbero essere nate da tunnel dello spaziotempo : Il primo segnale delle Onde gravitazionali potrebbe non essere stato emesso dalla collisione tra due buchi neri, ma da oggetti molto più esotici: dei tunnel dello spaziotempo, i ‘wormhole’, come quello attraversato dai protagonisti del film Interstellar. E’ l’ipotesi, pubblicata sulla rivista Physical Review D, per spiegare alcune anomalie in contrasto con le leggi della fisica quantistica che governano il mondo delle ...

Bosone di Higgs e Onde gravitazionali : parlano le protagoniste : Dal Bosone di Higgs alle onde gravitazionali, le scoperte che hanno fatto la storia della fisica contemporanea sono raccontate al pubblico dalle stesse protagoniste: l’appuntamento alle 21,00 a Bologna con Fabiola Gianotti, direttore generale del Cern, e Marica Branchesi, del Gran Sasso Science Institute (Gssi) de L’Aquila. La conferenza spettacolo è organizzata in occasione della conferenza internazionale sull’acceleratore ...

Alla scoperta del mistero dei buchi neri e delle Onde gravitazionali : Thales Alenia Space sigla contratto con l’ESA per la missione LISA : Thales Alenia Space (joint venture tra Thales 67% e Leonardo 33%) ha annunciato oggi di aver siglato un contratto con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) per lo studio di fase A di LISA (Laser Interferometer Space Antenna), la terza missione di classe “Large” del programma scientifico dell’ESA, Cosmic Vision 2015-25. LISA sarà il primo osservatorio spaziale per le onde gravitazionali. Scopo di LISA è la rivelazione delle onde gravitazionali, ...

Bosoni di Higgs - Onde gravitazionali e quarks : doppio evento all'Università Federico II : ... la conferma delle oscillazioni dei neutrini, la rivelazione delle onde gravitazionali, hanno aperto nuove prospettive agli scienziati di tutto il mondo, che sono ancora alla ricerca di una ...

Dalle Onde gravitazionali il buco nero più piccolo : “Potremmo aver risposto a una delle domande più importanti su questo incredibile evento” : A ottobre scorso uno degli eventi più “caldi”, astronomicamente parlando, è stato l’annuncio della rivelazione di onde gravitazionali a seguito della fusione di due stelle di neutroni. Ciò che è rimasto da quella fusione, osservata dagli scienziati a metà agosto dello scorso anno, sembra essere un buco nero molto peculiare: il più piccolo scoperto finora. Nei mesi successivi – riporta Global Science – molti osservatori sono stati ...

Onde gravitazionali - osservato il più piccolo buco nero mai visto : è 2 - 7 volte più grande del Sole : Era stata definita “la scoperta del secolo” la prima rilevazione delle Onde gravitazionali, annunciata al mondo l’11 febbraio 2016 a cento anni dalla pubblicazione della Relatività generale di Albert Einstein. Poi, un anno e mezzo dopo, una staffetta senza precedenti nella storia della scienza (formata da 70 telescopi) aveva permesso di ascoltare l’eco delle Onde gravitazionali dalla collisione di due stelle di neutroni ...

Onde gravitazionali : potrebbero aver generato un mini buco nero : Le prime Onde gravitazionali emesse dalla collisione di due stelle di neutroni avvenuta il 17 agosto 2017 potrebbero aver stabilito anche un altro primato: la nascita di un mini buco nero con la massa più piccola mai vista, pari a 2,7 volte quella del Sole. A ipotizzare un legame tra riduzione della radiazione X e nascita di un buco nero è invece il gruppo dell’Università americana Trinity di San Antonio, in Texas, coordinato da Dave ...

Ricerca : Hough - ecco come ho scoperto le Onde gravitazionali : Il fisico scozzese Jim Hough, membro del team internazionale che si è aggiudicato il premio europeo per la fisica Eps-Edison-Volta 2018, racconta il percorso per raggiungere quella che è stata ...

Ricerca : Nary-Man - con le Onde gravitazionali arriviamo al cuore delle galassie : Durante la cerimonia di assegnazione del premio europeo per la fisica Eps-Edison-Volta 2018, al Teatro sociale di Como, la scienziata Catherine Nary-Man, director of research al Cnrs di Parigi, ha ...

Edison premia team che ha scoperto Onde gravitazionali : Milano, 17 mag. (AdnKronos) – Sono stati i protagonisti di una delle scoperte più importanti del millennio, dimostrando l’esistenza delle onde gravitazionali che Albert Einstein aveva previsto nel 1916. Ascoltando, cioè, la voce dell’universo attraverso la luce. E per questo si sono aggiudicati il premio europeo per la fisica Eps-Edison-Volta 2018, nel corso di una serata-evento organizzata in occasione del Lake Como Festival ...

