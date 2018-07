Ondate di calore prevista la fase di disagio per sabato 14 e domenica 15 luglio I

L’app Caldo e Salute permette di prevenire i rischi e gli effetti sulla salute delle Ondate di calore : Caldo e salute è un'applicazione che permette di consultare i bollettini di allarme HHWW per la prevenzione dei rischi e degli effetti sulla salute delle ondate di calore e visualizzare le linee guida Ministeriali ed i servizi di prevenzione adottate nelle città incluse nel progetto. L'articolo L’app Caldo e salute permette di prevenire i rischi e gli effetti sulla salute delle ondate di calore proviene da TuttoAndroid.

Meteo - attesi temporali al Nord. Da venerdì Ondate di calore - : La Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla per 7 regioni. Friuli Venezia Giulia e alta Toscana sono osservate speciali. Al Sud l'anticiclone africano porterà sole e 38 gradi sulle Isole - Meteo

Da oggi - alla fine del secolo - le Ondate di calore aumenteranno. Una mappa : I dati reali poi registrati nelle varie località del mondo in quella giornata e nei giorni immediatamente successivi, hanno fatto saltare vari record in diverse località: Canada, Armenia, Siberia, ...

Allerta caldo Catania : domani e giovedì "Ondate anomale di calore" : Il Comune, su segnalazione del dipartimento di protezione civile comunale, rende noto che domani e venerdì, Catania è classificata livello 1 con "Ondate anomale di calore". Come previsto in questi casi il dipartimento comunale di Protezione Civile ha già attivato l'unità di crisi con l'Allerta di servizi e strutture del Comune.

Ondate di calore : al via la campagna on line #estatesicura 2018 : Al via la campagna informativa on line Estate sicura 2018. I bollettini con le previsioni delle Ondate di calore, consigli e informazioni per la popolazione, linee guida per gli operatori dei servizi sanitari e sociali, la mappa dei servizi attivi a livello locale sono disponibili sul sito web www.salute.gov.it/caldo e ora anche tramite l’App “Caldo e salute”, scaricabile gratuitamente su dispositivi mobili iOS e Android, da Apple store e Play ...

Clima - riscaldamento globale causa morti e sfollati anche in Italia : in un decennio quasi 24mila vittime di Ondate di calore : Almeno 157 persone hanno perso la vita a causa del maltempo negli ultimi otto anni, e quasi 24mila sono rimaste vittima di ondate di calore tra il 2005 e il 2016, solo in 23 città Italiane. Il cambiamento Climatico uccide. Se è vero che di queste morti è difficile dire quante siano direttamente legate agli sconvolgimenti del Clima e quante sarebbero avvenute anche in condizioni differenti, gli scienziati sono tutti d’accordo sul fatto che ...

Le città alla sfida del clima : 340 fenomeni estremi dal 2010 - 198 Comuni colpiti e 23.880 morti per le Ondate calore in 10 anni : Nubifragi, siccità, ondate di calore sempre più forti e prolungate: anno dopo anno si ripetono in Italia fenomeni meteorologici sempre più intensi ed estremi dovuti in primis ai cambiamenti climatici che stanno già causando danni ai territori, alle città indietro nelle politiche di adattamento al clima, e alla salute dei cittadini. Sono 198 i Comuni italiani dove, dal 2010 ad oggi, si sono registrati impatti rilevanti con 340 fenomeni ...

SERVIZI ALLA PERSONA - Assistenza sociale per fronteggiare le Ondate di calore : Uffa che Afa: il numero verde rivolto alle persone anziane in difficoltà 15-06-2018 / Giorno per giorno "Uffa che afa" al via oggi , 15 giugno 2018, per rimanere operativo fino al 15 settembre per il ...

Meteo - sarà un'estate "tiepida" : poche Ondate di calore : L'estate che sta per iniziare sarà calda, ma non da record come negli scorsi anni. A delineare il nuovo scenario che si affaccia sull'Italia è il colonnello Paolo Ernani, Meteorologo: "...

Ondate di calore e siccità : la colpa è del ‘traffico meteo’ : Problemi di traffico meteo hanno generato la violenta ondata di calore del 2003 e la siccità che ha colpito la California nel 2014: la velocissima corrente a getto che percorre l’atmosfera da Ovest verso Est può rallentare fino a bloccarsi, proprio come accade nelle autostrade quando il traffico diventa eccessivo. E’ quanto emerge da uno studio, pubblicato su Science da due ricercatori dell’Università di Chicago, Noboru ...