Oggi è venerdì 13 | ma porta sfortuna o no?

(Di venerdì 13 luglio 2018) È solo un numero per quelli che non ci credono. È il peggio che possa accadere per chi teme la superstizione.13, il secondo del 2018, che cade nel mezzo di luglio in unche è per forza di partenze e rientri dalle vacanze (nella gallery in alto ci sono le superstizioni di chi viaggia). Ma non era che di Venere e di Marte non si sposa e non si parte? Lo dice un’altra credenza con fondamento scientifico pari a zero come la precedente. Non è la scienza, però, a vincere in questi casi, piuttosto è la casualità. Qualcosa di brutto può succedere in un qualsiasi lunedì 11, giorno senza scongiuri, come in un13, in cui si è sempre tenuto un cornetto rosso in mano. L’unico consiglio è di non crederci e per chi ci crede di non soffrirne troppo. Fra poche ore sarà finito. I NUMERI L’arte dei numeri è varia. Davvero qualcuno pensa che Cristiano Ronaldo giocherebbe a ...