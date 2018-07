Occhi | un’arancia al giorno previene degenerazione maculare

meteoweb.eu

: Occhi: mangiare un'arancia al giorno riduce del 60% il rischio di degenerazione maculare. E' questa la scoperta dei… - Roby_Giordano : Occhi: mangiare un'arancia al giorno riduce del 60% il rischio di degenerazione maculare. E' questa la scoperta dei… - MirellaBat : RT @innuendisoloio: 'E' un luogo come un volto scavato dal sole, un rosso che scivola tra le dita o come un filo d'aria infinito. Se chiudi… - Marcexsa : RT @innuendisoloio: 'E' un luogo come un volto scavato dal sole, un rosso che scivola tra le dita o come un filo d'aria infinito. Se chiudi… -

(Di venerdì 13 luglio 2018) Mangiare un’arancia alriduce del 60% il rischio di. E’ questa la scoperta dei ricercatori del Westmead Institute for Medical Research, che hanno analizzato piu’ di 2000 australiani dai 50 anni in su. Lo studio (pubblicato sull’American Journal of Clinical Nutrition) è durato 15 anni e ha fatto emergere come i flavonoidi presenti nelle arance aiutino a prevenire la malattia dell’o. “Abbiamo scoperto che le persone che mangiano almeno una porzione di arancia ognihanno un rischio ridotto di sviluppare larispetto alle persone che non mangiano mai arance. I dati mostrano che i flavonoidi trovati nelle arance sembrano contribuire a proteggere contro la malattia”, dice Bamini Gopinath, ricercatore dell’Università di Sydney che ha contribuito al lavoro. I flavonoidi sono potenti ...