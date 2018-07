Nuovo scontro con Malta Salvini blocca un' altra nave con i migranti

BARCONE CON 450 MIGRANTI VERSO LINOSA/ Ultime notizie - Salvini “porti chiusi” : Nuovo scontro Italia-Malta : MIGRANTI , BARCONE con 450 clandestini VERSO l'Italia: Salvini , "porti chiusi ovunque". Il Ministro contro Malta: "era in acque loro, sappiano che noi abbiamo già dato e non accogliamo"(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 21:34:00 GMT)

Nuovo scontro Saviano-Salvini su Twitter - e il ministro annuncia querela : Nuovo battibecco online tra Roberto Saviano e Matteo Salvini, e questa volta il ministro dell'Interno annuncia querela. Il motivo è l'ultimo post su Twitter dello scrittore, che dà a Salvini del " ministro della Mala Vita", in una foto che vede affianco al titolare del Viminale il ministro di Giustizia Bonafede. Il ministro della Mala Vita dice che i 67 migranti a bordo della Diciotti non sbarcheranno a ...

Nuovo scontro tra Salvini e Saviano : "Da Saviano altri insulti, in arrivo altra querela ". Così in un tweet il ministro dell'Interno Matteo Salvini risponde all'autore di Gomorra, che in un post su Facebook sulla questione migranti, ...

Nuovo scontro Saviani-Salvini. Vice premier : 'Querelo' : Nuovo botta e risposta tra Roberto Saviano e Matteo Salvini. "Il Ministro della Mala Vita - scrive Saviano su Facebook - dice che i 67 migranti a bordo della Diciotti non sbarcheranno a Trapani se non ...

Nuovo scontro tra Londra e Mosca su attacco con nervino : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Migranti : l'intesa Ue è solo sulla carta - Nuovo scontro tra Conte e Macron : BRUXELLES - L'accordo sui Migranti faticosamente raggiunto tra i 28 nella lunga notte di trattative si rivela alle prime luci dell'alba di Bruxelles per quello che è: un'intesa per salvare la faccia ...

Roma : Nuovo sciopero sui rifiuti in arrivo - scontro Ama-sindacati : Roma – Sindacati e Ama sono stati ricevuti in Prefettura. Ci risiamo per lo sciopero sui rifiuti a Roma. Il tentativo è quello della conciliazione, dopo che la scorsa settimana la Commissione di garanzia sugli scioperi aveva respinto la proclamazione della serrata da parte dei sindacati per il 2 luglio. Ma le due ore di incontro non hanno sortito gli effetti sperati. Soprattutto dalla Prefettura che è preoccupata dalla situazione in cui ...