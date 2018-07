Nuoto | Europei Glasgow 2018 | sei integrazioni dopo il Trofeo Settecolli Non c’è Gabriele

PallaNuoto femminile - Europei Barcellona 2018 : le rose delle favorite per l’oro : Domani scatteranno gli Europei di Pallanuoto con la prima giornata del torneo femminile: 12 le squadre che si giocheranno il titolo. Sarà una rassegna continentale a due velocità: sei Paesi a giocarsi il podio, e altre sei a giocarsi, verosimilmente il settimo posto. Andiamo a scoprire le rose definitive delle cinque principali avversarie dell’Italia. GRECIA Le elleniche rappresentano il primo ostacolo che le azzurre dovranno affrontare, ...

PallaNuoto femminile - Europei Barcellona 2018 : verso Israele-Italia. Match facile per il Setterosa prima dei due scontri decisivi : Tutto pronto a Barcellona per l’inizio degli Europei di Pallanuoto: ad aprire le danze, domani, sabato 14 luglio, sarà il torneo femminile. L’Italia farà il suo esordio alle ore 15.30 contro Israele, formazione alla prima partecipazione assoluta ad una fase finale della rassegna continentale. Il precedente più recente tra le due selezioni è datato 2 febbraio, nelle qualificazioni dell’Europa Cup: le ragazze del CT Fabio Conti ...

PallaNuoto - Europei 2018 : Settebello - ora servono delle risposte. Inizia l’avvicinamento a Tokyo 2020 - vietato sbagliare : La delusione dei Mondiali di Budapest 2017, un risultato non di certo sperato nella nuova Europa Cup di quest’anno e la controprestazione arrivata ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona il mese scorso. Nelle ultime competizioni ufficiali, nel post Rio 2016, quando gli azzurri riuscirono a raggiungere una spettacolare medaglia di bronzo, il Settebello non è riuscito più ad esprimere il proprio gioco e ad ottenere risultati di rilievo. Il ...

PallaNuoto femminile - Europei 2018 : Italia-Israele. Programma - orario e tv : Tutto pronto per l’esordio dell’Italia negli Europei di Pallanuoto femminile 2018: domani a Barcellona, in terra spagnola, scende in acqua il Setterosa che affronterà nella prima partita del raggruppamento A Israele. Azzurre che partono nettamente avanti contro la nazionale israeliana: un primo test soft per entrare al meglio nel clima della manifestazione continentale. Andiamo a scoprire il Programma e gli orari ...

PallaNuoto femminile - Europei 2018 : le favorite. Ben sei contendenti per la medaglia d’oro : Gli Europei di Pallanuoto femminile scatteranno sabato 14 luglio per concludersi venerdì 27. L’Italia sarà presente con il Setterosa, che nel torneo di Barcellona, nel quale sono presenti 12 squadre divise in due raggruppamenti, è tra le selezioni favorite per il successo finale, assieme ad Olanda, Grecia, Ungheria, Russia e Spagna. Le prime due sono inserite nel Girone A, come le azzurre: domenica 15 arriverà per le nostre ragazze la ...

PallaNuoto - Europei 2018 : i convocati dell’Italia. I 13 azzurri del Settebello : Sono due le notizie che si deducono dalle convocazioni del CT Sandro Campagna per gli Europei di Barcellona: il Settebello affronterà la rassegna continentale di Pallanuoto con un solo centroboa di ruolo, Bodegas (non c’è Aicardi), mentre rientra, rispetto alla Superfinal di Europa Cup, Gallo. Dopo gli ultimi movimenti di mercato, sono soltanto tre le società rappresentate dai 13 azzurri. I 13 convocati dell’Italia (CT: Sandro ...

PallaNuoto femminile - Europei 2018 : le convocate dell’Italia. Le 13 azzurre del Setterosa : Sono due le conferme ed una la sorpresa rispetto alle previsioni della vigilia nelle convocazioni del CT Fabio Conti per gli Europei di Barcellona: il Setterosa affronterà la rassegna continentale di Pallanuoto femminile con due centroboa di ruolo, Aiello e Palmieri, mentre resta fuori, assieme a Chiappini e Galardi, anche Cotti. Dentro invece, a sorpresa, Gragnolati: dopo gli ultimi movimenti di mercato, sono soltanto quattro le società ...

PallaNuoto - Europei 2018 : le favorite. Non solo Serbia e Croazia - anche Grecia e Spagna fanno paura : Tutto pronto per gli Europei di Pallanuoto maschile che scatteranno il 16 luglio in quel di Barcellona (Spagna). Davvero difficile trovare un’edizione così equilibrata per quanto riguarda la manifestazione continentale: davvero in tanti possono giocarsi la medaglia d’oro e, in generale, il podio. Appuntamento molto importante per delineare una griglia di partenza in vista dei prossimi obiettivi tra 2019 e 2020: i Mondiali e le ...

Nuoto di fondo - Europei 2018 : il calendario completo. Date - programma - orari e tv : Dall’8 al 12 agosto i “Caimani” delle acque libere si affronteranno nella rassegna continentale di Glasgow per centrare i propri obiettivi nelle specialità in programma. La forte squadra azzurra, attesa come sempre, non vorrà farsi trovare impreparata per centrare i propri obiettivi e regalare al Bel Paese grandi emozioni. La 5, 10, 25 km (maschile/femminile) e il team event caratterizzeranno il programma del lago di Loch ...

Nuoto - Europei 2018 : sei novità tra i convocati dell’Italia. Dovrebbe esserci Mencarini - si attende per Detti : Molto probabile una nuova, ultima, ulteriore integrazione per quanto riguarda la lista dei convocati dell’Italia del Nuoto per gli Europei di Glasgow. Una lista di sei novità sarà ratificata da FIN e CONI, manca ancora l’ufficialità, ma quasi certamente dunque la selezione azzurra andrà ancora ad infoltirsi. Per questa integrazione il ct azzurro Cesare Butini ha preso ovviamente spunto dalle ultime uscite dei nuotatori tricolori tra ...

Nuoto sincronizzato - Europei 2018 : il calendario completo. Date - programma - orari e tv : Dal 3 al 7 agosto Glasgow sarà la capitale degli sport acquatici e non solo in un mese in cui gli eventi sportivi non mancheranno. Il Nuoto sincronizzato fa parte dello show e la rassegna continentale è pronta a regalare grandi emozioni al pubblico presente. L’Italia si presenta ai nastri di partenza per provare ad eguagliare il bottino di medaglie ottenuto due stagioni fa a Londra. La squadra di Patrizia Giallombardo ha fatto vedere nel ...

PallaNuoto femminile - Europei 2018 : le avversarie del girone dell’Italia. Olanda e Grecia ossi duri per il Setterosa : Gli Europei di Pallanuoto femminile scatteranno sabato 14 luglio per concludersi venerdì 27. L’Italia sarà presente con il Setterosa, che nel torneo di Barcellona, nel quale sono presenti 12 squadre divise in due raggruppamenti, è inserito nel girone A, assieme ad Olanda, Grecia, Israele, Francia e Croazia. L’esordio delle azzurre sarà soft: sabato 14 alle ore 15.30 l’avversario sarà Israele, incontrato e sconfitto per 19-0 ...