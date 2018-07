: Brescia, rifiuta nozze combinate: 18enne pakistana sotto protezione - SkyTG24 : Brescia, rifiuta nozze combinate: 18enne pakistana sotto protezione - TelevideoRai101 : Nozze combinate, pakistana sotto tutela - CyberNewsH24 : #Nozze combinate, pakistana sotto tutela -

Una diciottenne di origini pakistane è stata tolta alla famiglia e messaprotezione dalla Questura di Brescia, perché il padre voleva organizzare un matrimonio combinato. Lo riferisce il Giornale di Brescia. E' stata la giovane a denunciare il fatto e che il padre non accetta lo stile di vita occidentale. La Questura ha dunque deciso di allontanarla dalla famiglia per il rischio che venisse costretta a tornare in Pakistan. La procura di Brescia ora indaga sulla condotta del padre.(Di venerdì 13 luglio 2018)