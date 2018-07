Non lo mangiate” Il noto prosciutto ritirato dal mercato Rischi serissimi Se avete

caffeinamagazine

(Di venerdì 13 luglio 2018) Nuovo allarme alimentare. Nei giorni scorsi messe al bando sono state le verdure surgelate Freshona e i minestroni Findus, a causa del focolaio europeo di listeriosi che, dal 2015, ha causato 47 casi, di cui 9 fatali. I consumatori devono stare sempre attenti e, per evitare ilo di infezione da Listeria monocytogenes, l’ECDC e l’EFSA raccomandano “ai consumatori di cucinare a fondo le verdure surgelate non pronte al consumo, anche se tali prodotti vengono normalmente consumati senza cottura (ad esempio in insalate e frullati)”. La raccomandazione vale soprattutto per i consumatori a più altoo di contrarre la listeriosi: anziani, donne in gravidanza, neonati e adulti con basse difese immunitarie. E pensare che, qualche tempo fa, si pensava che il cibo più ao di listeriosi fosse il mais congelato… In realtà sono stati trovati ceppi del batterio in altre verdure ...