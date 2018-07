Non bastano regole e multe | a Venezia arriva il daspo per i turisti cafoni

Strage di via Palestro - definitiva l’assoluzione di Tutino : ‘Dichiarazioni di Spatuzza attendibili. Ma Non bastano’ : Diventa definitiva l’assoluzione di Filippo Marcello Tutino, che era stato accusato di essere il presunto basista della Strage mafiosa di via Palestro. Lo ha deciso, stando a quanto riferito dal difensore, l’avvocato Flavio Sinatra, la sesta sezione della Cassazione che ha rigettato il ricorso della Procura generale del capoluogo lombardo. La Strage di via Palestro è avvenuta a Milano il 27 luglio del 1993: l’esplosione di un’autobomba ...

Non bastano le scuse. L'allenatore dei ragazzi thailandesi Ekkaton Chantawong rischia il processo : È stato l'ultimo ad uscire dalla grotta di Tham Luang, dove dal 23 giugno era intrappolato assieme alla squadra di calcio giovanile di cui è vice allenatore. Ma ora che l'incubo è finito, Ekkapol Chantawong rischia di finire sotto processo.Il 25enne è visto da molti visto come il principale responsabile della disavventura dei 12 giovani calciatori thailandesi, ai quali ha permesso di entrare nel tunnel senza zaini ...

Roma - effetto Ronaldo : il Real offre 60 milioni per Alisson - ma Non bastano : Il ciclone Ronaldo soffia verso Trigoria. La risposta di Florentino Perez non tarderà ad arrivare. E uno dei ruoli scoperti nel Real Madrid è quello del portiere. Proprio per questo motivo Monchi ...

Tour de France 2018 : quante cadute! Le squadre ridotte Non bastano e anche i big ne fanno le spese : Il Tour de France 2018 fino ad ora è stato pesantemente condizionato dalle cadute. Nelle tre tappe in linea disputate il gruppo si è sempre spezzato nel finale per delle cadute e questo ha causato diversi danni anche ai big, che hanno perso terreno in classifica. Bisogna ricordare e sottolineare come l’UCI in questa stagione abbia modificato il regolamento, portando da nove a otto il numero di corridori per squadra nei Grandi Giri. Questa scelta ...

Juve - 100 milioni Non bastano per Ronaldo : la vera richiesta del Real : Come riporta La Gazzetta dello Sport , secondo i ben informati in Spagna il cartellino di Cristiano Ronaldo è valutato tra i 130 e 150 milioni di euro dal Real Madrid. L'offerta della Juve di 100 milioni di euro potrebbe dunque non ...

Sulla questione Ilva il vicepremier Di Maio ha incontrato le rappresentanze sindacali e l'azienda acquirente, ArcelorMittal. Per il ministro sul "piano occupazionale bisogna fare di più e il piano ambientale non è soddisfacente", nonostante alcuni passi in avanti. I sindacati concordano ma chiedono di fare presto.

Migranti minorenni - in Sicilia Non bastano i tutori : si cercano soluzioni in altre regioni : L'Isola ospita il 42,8 per cento degli under 18 stranieri non accompagnati. Il tribunale di Palermo affida ai sindaci il mandato di trasferire i ragazzi in altre località

Assemblea Pd, Renzi: "Ci rivedremo al Congresso e perderete di nuovo". L'ex leader attacca la minoranza dem. Martina eletto segretario a tempo: primarie prima delle Europee 2019

Cristiano Ronaldo-Juventus : Cr7 ha detto sì - ma Non bastano 100 milioni : La Juventus ha fiducia, sente Cristiano Ronaldo ogni giorno più vicino e la strada verso l’affare del secolo sembra davvero in discesa. A Torino i tifosi sono in fibrillazione, mentre il titolo bianconero in Borsa è cresciuto del dieci per cento e gli analisti si sono divertiti a ipotizzare come virtualmente il club si sia già ripagato il costo del cartellino.--Ma proprio su questo punto bisognerà lavorare. A Madrid tira un’aria diversa. ...

Sei piccole Non bastano Gli islamici ora vogliono la «moschea cattedrale» : Sarà un cammino lungo e incerto quello delle sei moschee di Milano. Lo sanno bene i responsabili dei centri islamici che ieri hanno incontrato il vicesindaco Anna Scavuzzo alla biblioteca Sormani. L'incontro aveva un profilo volutamente basso. Obiettivo annunciato: illustrare il Piano per le attrezzature religiose e fare il punto sul percorso di questo strumento urbanistico comunale. Le aspettative però sono enormi. E il sogno di molti resta la ...

Tutte le imposte dirette per il welfare - e Non bastano : Il difficile finanziamento di pensioni, sanità, assistenza. Necessario investire le poche risorse disponibili in ricerca, sviluppo e sostegno all'occupazione per garantire il futuro delle prestazioni ...

Dopo oltre vent'anni dall'istituzione, i CENTRI per L'IMPIEGO mostrano di funzionare bene. Dar loro più risorse non basta certo a migliorare i servizi, spiega GABRIELE FAVA

Seehofer - esiti vertice Ue Non bastano : ANSA, - BERLINO, 1 LUG - Il ministro dell'Interno tedesco Horst Seehofer è molto critico sugli esiti del vertice europeo raggiunto da Angela Merkel sulla migrazione e riterrebbe i risultati non "...

Un milione e mezzo per Consorzio Bonifica Ragusa : ma Non bastano : A darne notizia è il deputato regionale Orazio Ragusa che precisa: "Non bastano, ma si tratta di una prima risposta di serenità"