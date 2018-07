Niccolò Bettarini torna a sorridere | in vacanza con papà dopo l' aggressione

Mara Venier - pace fatta con la Ventura grazie a Niccolò Bettarini : L’aggressione a Niccolò Bettarini ha avuto, nella tragedia, un risvolto positivo. È riuscita infatti a far riavvicinare Mara Venier e Simona Ventura. Le due donne – entrambe con un carattere forte e indipendente – non sono solo amiche e colleghe, ma anche parenti. La Venier infatti è sposata con Nicola Carraro, padre di Gerò, il compagno di Super Simo. Dopo l’aggressione ai danni di Niccolò Bettarini, che è stato ...

Niccolò Bettarini - dopo l'aggressione risponde ai fan su Instagram : La sua foto profilo su Instagram è un leone e Niccolò Bettarini si sente proprio come così, come un leone. Remember who you are, ricordate chi siete, si legge sulla sua pagina. Il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini dopo l'aggressione subita fuori da una discoteca di Milano risponde alle domande che i suoi follower gli rivolgono sulle story di Instagram. Come stai? Chiede un fan e lui risponde: Mi sento un leone Il primogenito ...

Simona Ventura e Mara Venier : pace fatta dopo l’aggressione di Niccolò Bettarini? Le ultime news : Simona Ventura e Mara Venier hanno fatto pace? Ecco quello che è successo dopo l’aggressione di Nicolò Bettarini Quali sono i rapporti attuali tra Simona Ventura e Mara Venier? L’aggressione ai danni di Niccolò Bettarini aveva stretto vicino alla famiglia del ragazzo numerose persone, tra cui appunto la conduttrice di Domenica In. Utenti del web, […] L'articolo Simona Ventura e Mara Venier: pace fatta dopo l’aggressione ...

Niccolò Bettarini : ‘Sui cadaveri dei leoni festeggiano i cani’ : “Sui cadaveri dei leoni festeggiano i cani credendo di aver vinto, ma i leoni rimangono leoni e i cani rimangono cani”. Niccolò Bettarini in una Instagram Story ripresa da Fanpage cita il proverbio arabo fatto proprio da Enzo Sangue Blu, uno dei protagonisti della serie tv Gomorra, e lo fa con uno scatto che lo vede con un occhio nero e il braccio senza più la fasciatura con la quale era uscito dall’ospedale di ...

Niccolò Bettarini - processo immediato per i quattro del branco che lo ha aggredito : processo con rito immediato per gli aggressori di Niccolò Bettarini. E' quanto si appresta a chiedere la procura di Milano nelle prossime settimane per i quattro fermati accusati di tentato omicidio: ...

“Niccolò Bettarini lascia l’ospedale”. Poi il messaggio di Simona Ventura che commuove tutti. La mamma rompe il silenzio con un toccante post in cui racconta tutto a una settimana esatta dalla brutale aggressione al figlio : Il fato è diventato subito di dominio pubblico, e così tante righe e tante parole si sono spese per Niccolò Bettarini dopo la disavVentura che ha passato e che poteva trasformasi in dramma. A una settimana dalla notte più terribile della sua vita, Simona Ventura, la mamma, ha affidato a Instagram un post che esprime tutta la sofferenza, il dolore, la paura provata alla notizia della brutale aggressione del figlio Niccolò, accoltellato ...

