Nibali ha vinto! Strepitoso Antonio al Giro d’Austria | primo trionfo da pro per il

oasport

: #raitour2018 Anotnio Nibali impresa al Giro d'Austria! Ha vinto la settima tappa!!! - clabagnara : #raitour2018 Anotnio Nibali impresa al Giro d'Austria! Ha vinto la settima tappa!!! - Chiaradamessina : Notizia di ciclismo Antonio Nibali ha vinto la 7 tappa del tour of Austria #raitour2018 complimenti! - SucatoValentino : #RaiTour18 Ragazzi una bella notizia Antonio Nibali ha vinto la 7 tappa del giro dell'Austria -

(Di venerdì 13 luglio 2018)haNon Vincenzo, impegnato al Tour de France dove sta lottando per la maglia gialla (il siciliano sta dimostrando una buona condizione di forma ed è attesissimo per la tappa sul pavé prevista domenica), ma suo fratelloche oggi ha conquistato ilsuccesso da professionista. Il 25enne, tra i pro dal 2015, in queste stagioni si è sempre distinto per la caparbietà e per il cuore che è solito mettere in ogni gara, ha sempre svolto egregiamente il proprio lavoro anche accanto allo Squalo e oggi ha potuto festeggiare in prima persona. L’uomo della Bahrain Merida ha alzato le braccia al cielo sul traguardo della settima tappa deld’Austria, 129 chilometri da Waidhofen/Ybbs a Sonntagberg (arrivo in salita, seconda categoria). Il fratello d’arte si è imposto per distacco precedendo il polacco Pawel Cieslik (CCC Sprandi Polkowice) e il russo ...