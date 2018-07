NBA – Danny Ainge suona la carica | “Celtics alle Finals? Non basta | vogliamo il titolo”

sportfair

(Di venerdì 13 luglio 2018) Il gm dei Celtics,, esalta il talento di Boston e fissa l’obiettivo stagionale: lenonno, si punta dritti all’anello Dopo l’addio di LeBron James e la conseguente ‘svalutazione’ dei Cleveland Cavaliers, i Boston Celtics sono la squadra favorita ad Est. L’ottimo mix di gioventù ed esperienza, guidato alla perfezione da Brad Stevens e l’avere Irving e Hayward per tutto l’anno al 100% (si spera), rende i Celtics una seria candidata al titolo. Lo ammette anche il gm, autore delle principali magie di mercato di Boston, che in conferenza stampa non si nasconde: “non mi importa niente essere i favoriti nella Eastern Conference. Non mi interessa davvero. Il nostro obiettivo è provare a vincere il titolo. Penso che ad Est ci siano molte ottime squadre che vengono sottovalutate. Due su tutte: Milwaukee e ...