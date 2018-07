Nave Diciotti | interviene il Colle | odissea finitaSbarcati i 67 migranti | Disappunto di

Trapani - Nave Diciotti : sbarcati nella notte i 67 migranti dopo il pressing di Mattarella : dopo ore concitate, è finita nella tarda serata di ieri l'odissea dei 67 migranti a bordo della nave Diciotti ormeggiata nel porto di Trapani. I primi...

Migranti : sbarco Nave Diciotti - Procura Trapani prosegue indagini : Palermo, 13 lug. (AdnKronos) – Prima notte sulla terraferma per i 67 Migranti a bordo della nave Diciotti della Guardia costiera, che sono sbarcati al porto di Trapani poco prima della mezzanotte di ieri dopo una giornata trascorsa in rada. I primi a scendere dalla nave, accompagnati da due uomini della Digos, sono stati due giovani uomini, indagati per violenza privata in concorso, per avere minacciato l’equipaggio della nave ...

Migranti : sbarco Nave Diciotti - Procura Trapani prosegue indagini : Palermo, 13 lug. (AdnKronos) – Prima notte sulla terraferma per i 67 Migranti a bordo della nave Diciotti della Guardia costiera, che sono sbarcati al porto di Trapani poco prima della mezzanotte di ieri dopo una giornata trascorsa in rada. I primi a scendere dalla nave, accompagnati da due uomini della Digos, sono stati due giovani uomini, indagati per violenza privata in concorso, per avere minacciato l’equipaggio della nave ...

Porti chiusi - Palazzotto (LeU) : “Migranti trattenuti senza prove su Nave Diciotti” : Intervista al deputato di Liberi e Uguali Erasmo Palazzotto: "Oggi il vero nemico non sono gli immigrati o le ong, ma è la crisi economica, che ha impoverito buona parte della popolazione. Ma per Salvini è più facile raggranellare voti cavalcando le paure della gente. Quella dell'immigrazione è un'arma di distrazione di massa ".Continua a leggere

