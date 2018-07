Nathan Fillion protagonista di Uncharted? La star di Castle stuzzica i fan su Instagram

Nathan Fillion - dopo ‘Castle’ è un agente di polizia in ‘The Rookie’ : A due anni dalla fine della lunga corsa di Castle, la serie tv di cui era protagonista (ma che è stata cancellata nel 2016 dopo otto stagioni) e che gli ha dato grande notorietà, l’attore canadese Nathan Fillion è pronto a tornare sul piccolo schermo con la sua nuova serie, The Rookie, come si legge su Coming soon. Al momento, però, non c’è ancora una data per la trasmissione della prima puntata anche se il 9 maggio è uscito il ...

Primo trailer di Nathan Fillion in The Rookie (video) - da famoso scrittore in Castle ad aspirante poliziotto : Richard Castle scrive un nuovo capitolo della sua vita nel Primo trailer di Nathan Fillion in The Rookie. Il network ABC ha rilasciato un teaser di ventitré secondi che anticipa il suo nuovo procedural drama, in onda probabilmente in autunno negli Stati Uniti. Il canale americano presenterà ufficialmente la serie mercoledì prossimo, nel corso degli upfronts, ma ha deciso di deliziarci con un breve video. La serie è stata ufficialmente ordinata ...